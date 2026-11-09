Il nuovo corso di Report parte male: domenica 8 novembre su Rai 3 la prima puntata della stagione 2026 si è fermata a 1.182.000 spettatori e il 6,6% di share. È il debutto più basso degli ultimi anni e cade nel giorno in cui il programma cambia volto dopo molto tempo, con la conduzione affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci.

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I numeri della prima serata

L’Auditel della serata dà 1.182.000 spettatori per la prima puntata stagionale, pari al 6,6% di share. A seguire, Report Plus è stato visto da 833.000 persone, con il 5,7%. Alla vigilia, la squadra giornalistica aveva rivendicato la volontà di restare nella scia delle inchieste che hanno costruito la storia della trasmissione, nonostante il passaggio di consegne.

Sul risultato pesa anche il quadro della serata: il gran finale di Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 ha chiuso al 17,1% di share, mentre Racconto di una Notte si è fermato all’11,4%.

Il confronto con gli ultimi debutti

Per misurare il 6,6% conviene guardare al triennio in cui Report occupa stabilmente la domenica sera di Rai 3. L’anno scorso la partenza aveva toccato 1.669.000 spettatori e il 9,26%: rispetto a dodici mesi fa mancano circa 487 mila persone e 2,66 punti di share, con un pubblico medio in calo di circa il 29%.

La distanza è ancora più ampia dal 2024, quando il debutto arrivò a 2.643.000 spettatori e al 13,8% e fu quella sera il programma più visto del prime time. Era un dato fuori scala per la trasmissione, favorito dall’enorme attenzione mediatica per la puntata dedicata, tra le altre cose, al caso Sangiuliano e al Ministero della Cultura: oggi il confronto dice circa 1,46 milioni di spettatori e 7,2 punti di share in meno. Proprio per l’eccezionalità di quel risultato, però, non può essere l’unico metro di giudizio.

Nel 2023, primo anno della collocazione domenicale dopo il passaggio dal lunedì, si era partiti da 2.061.000 spettatori e dall’11,4%. Tre anni dopo il programma riparte con circa 879 mila spettatori e 4,8 punti di share in meno. Allargando lo sguardo alle stagioni del lunedì, si trovano l’8,9% del 2022 e il 10,4% del 2021, entrambi superiori al dato di ieri.

Anche la coda della serata sta sotto i livelli delle annate migliori: gli 833.000 spettatori di Report Plus con il 5,7% sono lontani dal debutto del 2023 (1.267.000 spettatori e 8,6%) e da quello del 2024 (1.259.000 e 9,1%). Il 6,6% di share resta comunque il risultato di una sola sera: le singole inchieste e l’interesse per i temi affrontati hanno sempre inciso molto sull’andamento del programma, e saranno le prossime puntate a dire se quello di ieri è un avvio lento o il nuovo punto di equilibrio della fase post-Ranucci.

Come è iniziata la puntata

Di Pasquale e Piervincenzi hanno aperto la stagione dallo storico Studio 2 di via Teulada. Di Pasquale ha spiegato che la squadra è sempre la stessa, cresciuta nel tempo sotto Milena Gabanelli prima e Ranucci poi, e ha ricordato le vicende dell’estate, quando il gruppo è rimasto a difendere il programma nonostante «ogni sorta di pressione e strumentalizzazione», in un periodo segnato dal caso Lavitola-Ranucci e dalle polemiche che ne sono seguite.

Piervincenzi si è soffermato su ciò che cambia con una conduzione a due, mentre il primo servizio mandato in onda è stato “Un mare di plastica”, con gli inviati coordinati da Bernardo Iovene e Giulio Valesini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI