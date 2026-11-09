Stasera, lunedì 9 novembre, alle 22.00 su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La finale è fissata per il 30 novembre. In diretta arriva il verdetto del televoto, che deciderà chi tra Andreas Müller, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi lascia la casa di Cinecittà.

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Il faccia a faccia tra Alex Belli e Marina La Rosa

Il rientro più atteso è quello di Alex Belli, che torna nella casa di Cinecittà per il chiarimento definitivo con Marina La Rosa, la “nemica” con cui i conti non sono mai stati chiusi. La diretta li mette uno davanti all’altra, in uno dei passaggi più tesi della serata.

La Rosa, del resto, è una delle donne più esposte di questa fase del gioco. La spaccatura nel gruppo è ormai evidente: con lei ci sono Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro, mentre sull’altro fronte si sono schierate Valeria Marini, Megan Ria e Federica Morello. Anche questo confronto arriva stasera in diretta.

Nomination e televoto: chi rischia l’eliminazione

Il pubblico decide su quattro concorrenti: Andreas Müller, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi. Esce definitivamente il meno votato, mentre per gli altri la corsa verso la finalissima del 30 novembre continua.

Le nomination nascono dalla puntata di venerdì 6 novembre. Carmen Di Pietro si è ritrovata a rischio dopo il televoto flash che ha incoronato Guendalina Tavassi seconda finalista. Valeria Marini è rimasta senza compagno quando sono state formate le coppie, e la catena dei salvataggi si è chiusa lasciando per ultimi Müller e Provvedi.

Secondo i sondaggi online il pubblico sarebbe orientato a salvare Andreas Müller, accreditato del 36,59% delle preferenze, davanti a Valeria Marini al 31,95%. Più indietro Carmen Di Pietro al 16,22% e Giulia Provvedi al 15,24%. Tra le ultime due la distanza è inferiore al punto percentuale, e se il verdetto del pubblico andasse nella stessa direzione, a lasciare Cinecittà sarebbe Provvedi.

Si muove anche il mercato delle scommesse: per i bookmaker di Betpassion, Andreas Müller è tornato in vetta alle quotazioni, offerto a 2,00 contro il 3,00 della rilevazione precedente. Marina La Rosa sale a 3,00 dopo essere stata data favorita a 2,50 una settimana fa.

Per Carmen Di Pietro la serata riserva anche una sorpresa: riabbraccerà i figli Alessandro e Carmelina.

Megan Ria, Müller e gli equilibri dentro la casa

La frattura tra Megan Ria e Andreas Müller è ormai sotto gli occhi di tutti: i due ballerini non sono mai riusciti a trovare un’intesa e nelle ultime giornate il clima è peggiorato, tra nuovi scontri e richieste di spiegazioni. Megan, in particolare, ha chiesto conto ad Andreas del perché l’abbia definita “frivola”.

Diverso l’andamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi, che negli ultimi giorni si sono avvicinati fino a sfiorare un bacio. Resta da capire se dietro ci sia un interesse autentico o una mossa per arrivare fino in fondo alla gara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI