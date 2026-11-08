Il pomeridiano di Amici cambia posto in palinsesto: domenica 15 novembre 2026 non andrà in onda, perché quello spazio su Canale 5 sarà occupato dalle ATP Finals di tennis, e la puntata si anticipa a sabato 14 novembre.

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Una puntata anticipata al sabato

Il talent di Maria De Filippi non salta un turno: si sposta di ventiquattro ore. La sesta puntata della stagione andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre, come comunicato dal programma stesso con una breve nota diffusa sui propri canali social. Per anni il sabato pomeriggio è stato il giorno in cui il talent trovava spazio, prima di essere collocato alla domenica, quindi si torna a una vecchia abitudine.

Il calendario cambia solo il prossimo weekend: oggi, domenica 8 novembre, l’appuntamento resta regolarmente in onda come sempre, a partire dalle 14.

Domenica il pomeriggio è del tennis

Alle 14 di domenica 15 novembre tocca alle Nitto ATP Finals, che occupano la rete e lasciano fuori il talent. Mediaset ha acquisito i diritti in chiaro del torneo, diventato da quest’anno una sua esclusiva, e per voi appassionati di tennis il pomeriggio di Canale 5 sarà interamente dedicato ai match.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI