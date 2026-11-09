Due volti della Terra di Mezzo approdano nel mondo criminale di Guy Ritchie: Orlando Bloom ed Elijah Wood entrano nel cast della terza stagione di The Gentlemen, la serie Netflix ispirata all’omonimo film del 2020 e in lavorazione in queste settimane.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Bloom e Wood tra i nuovi ingressi

I due attori, celebri per aver interpretato Legolas e Frodo nella trilogia diretta da Peter Jackson, avranno ruoli ricorrenti nella prossima stagione. Si uniscono a loro Saffron Burrows e Dexter Fletcher, oltre a Robert Carlyle, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Bugzy Malone e Philip Arditti.

Netflix non ha rivelato quali personaggi interpreteranno Bloom e Wood, né come si inseriranno nelle vicende. Per Carlyle, Wood e Bloom è la prima collaborazione con Ritchie.

Un casinò in Medio Oriente e il ritorno dei protagonisti

Nella nuova stagione Eddie e Susie affrontano il loro progetto più audace: costruire un casinò in Medio Oriente. Insieme a Theo James e Kaya Scodelario tornano Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins e Benjamin Clementine. Theo James è anche tra i produttori esecutivi, mentre Daniel Ings non farà parte del cast.

Le riprese si svolgono nel Regno Unito e in Marocco, dove la produzione ha scelto Rabat e la cittadina desertica di Erfoud per le scene ambientate in Medio Oriente. La stagione conta otto episodi da 60 minuti ed è prodotta da Moonage Pictures per Netflix insieme a Miramax TV. Al momento del rinnovo, Ritchie ha raccontato così la crescita della serie:

L’ambizione è cresciuta, il mondo si è ampliato, e una terza stagione sembrava inevitabile.

Prime immagini dal set

Nel fine settimana sono comparse le prime foto dalla lavorazione: Theo James e Kaya Scodelario sono impegnati in una scena di gruppo al ristorante Fenix, a Green Park, a Londra, accanto a Harry Goodwins e a Saffron Burrows, in lungo abito giallo senape. Poco prima il cast era stato fotografato a Kilburn, sempre nella capitale, e James e Scodelario erano stati avvistati a Poole, nel Dorset.

Netflix non ha comunicato una data di uscita ufficiale: l’obiettivo della produzione è un ritorno prima della fine del 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI