Oggi, lunedì 9 novembre, su Rai 1 Il Paradiso delle Signore non va in onda. Nel primo pomeriggio della rete c’è uno speciale dedicato a Papa Leone XIV. La puntata non è cancellata ma solo rinviata, e il recupero è già fissato per sabato 14 novembre.

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Perché lunedì la soap non va in onda

Al posto della consueta puntata, Rai 1 trasmette uno Speciale Tg1 in diretta sulla messa che Papa Leone XIV celebra a Buenos Aires, durante il suo viaggio apostolico in America Latina. Il collegamento comincia alle 15:20 e prosegue fino al tardo pomeriggio, occupando la fascia in cui il pubblico è abituato a ritrovare i protagonisti del grande magazzino milanese. Rientra nella routine delle reti generaliste: quando seguono dirette istituzionali, celebrazioni religiose o appuntamenti informativi, spostano le serie quotidiane senza spezzarne il racconto.

Tra guide tv aggiornate e segnalazioni sui social, nelle ore precedenti le domande dei fan si sono moltiplicate. Una spettatrice ha riassunto lo smarrimento collettivo in un post su X:

Pensavo fosse saltata la puntata

In realtà nulla è stato eliminato: la puntata di lunedì slitta soltanto al fine settimana, come accade ogni volta che la rete lascia spazio a un evento speciale. Per chi segue la soap con assiduità, la pausa si misura in poche ore di attesa.

Il recupero di sabato 14 e gli orari della settimana

La sospensione dura una sola giornata. Da martedì 10 novembre la soap torna regolarmente in onda, con questi orari: martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 l’appuntamento è alle 16:00, venerdì 13 alle 15:20, poi sabato 14 alle 15:10 con l’episodio recuperato. Rispetto al ritmo feriale abituale, venerdì la puntata arriva un po’ prima del solito, mentre il sabato ospita l’episodio saltato per riallineare la programmazione. Il numero complessivo di episodi previsti resta invariato.

Chi non riesce a seguire la diretta può contare su RaiPlay: molti spettatori se la cavano così, recuperando gli episodi la sera o nei giorni di riposo, senza perdere il filo degli intrecci.

Le trame al rientro

Quando la soap riprenderà il suo posto, l’attenzione tornerà su Riccardo, sempre più fragile e vicino a una ricaduta nell’uso dei farmaci, con chi gli sta accanto in crescente apprensione. Marcello, secondo le anticipazioni, si accorgerà che Riccardo è tornato a servirsi di psicofarmaci e chiederà aiuto ad Adelaide in una fase complicata, mentre Umberto si metterà sulle tracce di Nicoletta. Nella puntata di sabato 14 novembre è attesa una decisione importante da parte di Marcello, uno dei passaggi che il pubblico insegue da tempo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI