Il nuovo spin-off di Grey’s Anatomy ambientato in una zona rurale del Texas occidentale non andrà in onda nella stagione televisiva 2026-2027 come previsto. ABC ha confermato lo slittamento del progetto, ancora senza titolo, alla stagione 2027-2028.

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Il rinvio, gli incentivi negati e le riprese ad Albuquerque

L’emittente aveva ordinato la serie senza passare dall’episodio pilota, con la messa in onda attesa per la parte conclusiva della stagione 2026-2027; ora la finestra si è spostata di un anno. Il ritardo dipende da una partita sulle agevolazioni fiscali e non dalle sceneggiature: la produzione aveva chiesto di accedere ai crediti d’imposta che la California riserva a cinema e televisione, ma la richiesta è stata respinta due volte.

La produttrice esecutiva Betsy Beers ha ricostruito la vicenda in una testimonianza dedicata proprio agli incentivi statali, spiegando che il credito è stato negato perché la lavorazione non garantiva abbastanza posti di lavoro per essere considerata una risorsa per lo Stato. Da qui la decisione di spostare tutto ad Albuquerque, in New Mexico, che davanti alla telecamera farà da sostituto del Texas occidentale. Per il franchise è una prima volta: finora le sue serie si sono sempre girate in California.

La storia si allontana dai grandi centri urbani in cui la medicina televisiva ha sempre trovato casa. Al centro ci sarà un presidio sanitario remoto, immaginato come ultima occasione di cura prima di chilometri di vuoto, con l’intento di raccontare il divario di accesso alle cure tra le campagne e le città.

Chi scrive il nuovo capitolo

Alla scrittura torna Shonda Rhimes, creatrice di Grey’s Anatomy, che firma lo spin-off insieme a Meg Marinis, l’attuale showrunner della serie madre. Per Rhimes è un rientro nella writers room del franchise dopo la stagione 11. Alla produzione esecutiva ci sono anche Betsy Beers ed Ellen Pompeo, che in Grey’s Anatomy interpreta Meredith Grey.

Sul cast resta ancora molto da definire: l’idea è partire con volti nuovi invece di costruire la serie attorno a un personaggio già noto, come era accaduto in passato con Addison Montgomery. Un aggancio con il Grey Sloan Memorial però non è escluso e potrebbe passare da Catherine Fox, il personaggio di Debbie Allen, oppure da un’altra figura uscita di scena.

Un franchise che si allarga, anche sullo streaming

Quello texano sarà il terzo spin-off della serie nata nel 2005. Il primo è stato Private Practice, sei stagioni dal 2007 al 2013 con Kate Walsh protagonista nei panni di Addison Montgomery; il secondo Station 19, sette stagioni dal 2018 al 2024 dedicate ai vigili del fuoco di Seattle.

Intanto la serie madre continua a occupare il giovedì sera di ABC, ma il suo pubblico più ampio arriva dalle piattaforme: Grey’s Anatomy resta tra i titoli più visti su Hulu, Disney+ e sugli altri servizi che ne hanno acquisito i diritti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI