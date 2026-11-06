Venerdì 6 novembre alle 21.25 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma è dedicato al caso di Garlasco, con ospiti e opinionisti riuniti attorno al tavolo dello studio.

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Il caso di Garlasco torna al centro

La serata si concentra su uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi decenni, quello dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Nelle ultime settimane l’attenzione è tornata sulla posizione di Andrea Sempio, raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio aggravato. Il passaggio successivo deve ancora arrivare: resta da capire se il giudice accoglierà la richiesta e disporrà il processo, oppure se deciderà diversamente.

Intanto i legali di Alberto Stasi stanno lavorando a un’istanza di revisione, un nuovo tassello che si aggiunge a un quadro processuale in continua evoluzione. La puntata ripercorre i passaggi di queste settimane e le prospettive delle diverse parti coinvolte.

Ospiti e opinionisti in studio

Insieme a Nuzzi e Viero ci sono in studio Angela Taccia e Liborio Cataliotti, chiamati a commentare le novità del caso. Si alternano poi gli opinionisti del parterre fisso del programma: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Il confronto tra giornalisti, esperti di cronaca e professionisti del diritto riguarda i dettagli che hanno segnato l’inchiesta e le posizioni sostenute dalle parti in questa fase.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI