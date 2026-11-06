Le puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 novembre su Canale 5, da lunedì a sabato alle 13.50, mostrano le ore più difficili per la famiglia Forrester. La Forrester Creations è finita nelle mani di Carter e il peso della sconfitta ricade tutto su Ridge, convinto di aver perso l’azienda per una firma di troppo. Brooke, intanto, si prepara a prenderne ufficialmente la guida, un passaggio che rischia di spezzare per sempre il loro matrimonio.

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Il rimorso di Ridge

In casa Forrester resta la sensazione di aver perso in un colpo solo l’azienda e le certezze di una vita. Ridge, Eric e Steffy sono rimasti senza la società che portano nel nome, e il rammarico più grande è quello di Ridge, che ha firmato i documenti preparati da Carter senza leggere una riga, tanta era la fiducia che riponeva in lui. Adesso tutti vogliono trovare il modo di annullare quel contratto, e Ridge affida a Justin il compito di individuare una strada legale per riportare la Forrester Creations ai legittimi proprietari.

Con l’arrivo di Taylor torna un po’ di calma: lei conosce la sofferenza di Ridge e si dichiara pronta a stargli accanto. Anche Eric si accorge dell’inquietudine del figlio e gli chiede come vanno le cose con Brooke. Ridge non sa cosa rispondere, perché è proprio Hope, la figlia di Brooke, ad aver dato il via a tutto questo.

Brooke alla guida della Forrester

Nella sede arrivano i giornalisti. Carter è pronto a diffondere sui canali della società una dichiarazione sul nuovo assetto, che vede Brooke nel ruolo di amministratore delegato, e la coinvolge nella comunicazione della nuova gestione. Per i Forrester è l’ennesimo affronto. Steffy ne parla con Finn e accusa Hope di aver manipolato Carter per impadronirsi dell’azienda.

Brooke, dal canto suo, spiega a Zende di aver accettato la carica con un obiettivo preciso: convincere Carter a fare marcia indietro e a restituire il controllo ai Forrester. Zende rimugina su quelle parole, ma Hope lo rassicura: con Carter e Brooke al comando, il futuro della casa di moda è in buone mani.

Taylor, un bacio che cambia tutto

Dopo qualche esitazione, Taylor raggiunge Ridge nella sua stanza e tra i due scatta un bacio. Nello stesso momento Brooke vuole mettere al corrente il marito dei motivi che l’hanno spinta ad accettare l’incarico, prima che lui si faccia un’idea sbagliata. Intanto Ridge cerca un po’ di serenità: ha lasciato Brooke e si è trasferito a casa di Eric.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI