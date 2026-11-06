Da stasera, venerdì 6 novembre 2026, la saga cinematografica di Harry Potter torna in prima serata su Italia 1. Si parte con “Harry Potter e la pietra filosofale”, il film del 2001 che ha aperto la saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, e si prosegue con un appuntamento fisso a cadenza settimanale fino a Natale.
Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale
Un viaggio lungo otto venerdì
Italia 1 ripropone l’intera storia del maghetto più famoso del cinema, dagli undici anni di Harry nella sua prima notte a Hogwarts fino allo scontro conclusivo con Voldemort. Il ciclo copre tutti gli otto film della saga originale e termina il giorno di Natale, il 25 dicembre, con l’ultimo capitolo. Il canale l’ha pensato come un regalo anticipato per chi segue le avventure di Harry, Ron e Hermione fin dal primo giorno.
Sono passati 25 anni dall’uscita del primo film, che ha dato il via a uno dei fenomeni cinematografici più longevi di sempre. Sul grande schermo e poi in tv hanno continuato a funzionare i volti di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, cresciuti insieme ai loro personaggi e diventati il simbolo di un immaginario magico condiviso da generazioni di spettatori. Chi non può seguirli in diretta ha comunque una possibilità in più: i film sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, e la prima serata di stasera comincia intorno alle 21:20.
Tutti gli appuntamenti su Italia 1
Ecco il calendario completo dei film in onda sul canale, uno per ogni venerdì:
- 6 novembre: “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001)
- 13 novembre: “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)
- 20 novembre: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)
- 27 novembre: “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)
- 4 dicembre: “Harry Potter e l’ordine della fenice” (2007)
- 11 dicembre: “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)
- 18 dicembre: “Harry Potter e i doni della morte, parte 1” (2010)
- 25 dicembre: “Harry Potter e i doni della morte, parte 2” (2011)
La maratona termina quindi a Natale, dopo quasi due mesi di programmazione iniziata stasera con la pietra filosofale.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
🛍 Iscriviti gratis ai migliori gruppi Telegram dedicati alle Offerte Tech e alle Offerte Casa 🔥