Da stasera, venerdì 6 novembre 2026, la saga cinematografica di Harry Potter torna in prima serata su Italia 1. Si parte con “Harry Potter e la pietra filosofale”, il film del 2001 che ha aperto la saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, e si prosegue con un appuntamento fisso a cadenza settimanale fino a Natale.

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Un viaggio lungo otto venerdì

Italia 1 ripropone l’intera storia del maghetto più famoso del cinema, dagli undici anni di Harry nella sua prima notte a Hogwarts fino allo scontro conclusivo con Voldemort. Il ciclo copre tutti gli otto film della saga originale e termina il giorno di Natale, il 25 dicembre, con l’ultimo capitolo. Il canale l’ha pensato come un regalo anticipato per chi segue le avventure di Harry, Ron e Hermione fin dal primo giorno.

Sono passati 25 anni dall’uscita del primo film, che ha dato il via a uno dei fenomeni cinematografici più longevi di sempre. Sul grande schermo e poi in tv hanno continuato a funzionare i volti di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, cresciuti insieme ai loro personaggi e diventati il simbolo di un immaginario magico condiviso da generazioni di spettatori. Chi non può seguirli in diretta ha comunque una possibilità in più: i film sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, e la prima serata di stasera comincia intorno alle 21:20.

Tutti gli appuntamenti su Italia 1

Ecco il calendario completo dei film in onda sul canale, uno per ogni venerdì:

6 novembre : “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001)

: “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001) 13 novembre : “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)

: “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002) 20 novembre : “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)

: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004) 27 novembre : “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)

: “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005) 4 dicembre : “Harry Potter e l’ordine della fenice” (2007)

: “Harry Potter e l’ordine della fenice” (2007) 11 dicembre : “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)

: “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009) 18 dicembre : “Harry Potter e i doni della morte, parte 1” (2010)

: “Harry Potter e i doni della morte, parte 1” (2010) 25 dicembre: “Harry Potter e i doni della morte, parte 2” (2011)

La maratona termina quindi a Natale, dopo quasi due mesi di programmazione iniziata stasera con la pietra filosofale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI