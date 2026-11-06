Stasera, venerdì 6 novembre 2026, su Canale 5 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli al tavolo delle opinioniste. In diretta dalle 22.00 si saprà chi lascerà la Casa tra i quattro concorrenti finiti al televoto.

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Il televoto a quattro

Il pubblico deve votare tra Alex Belli, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi: solo tre di loro proseguiranno il percorso, mentre chi raccoglierà meno voti sarà eliminato. I quattro nomi escono dalle nomination palesi del 2 novembre, la serata in cui Jonathan Kashanian ha lasciato il reality come quarto eliminato dell’edizione. Valeria Marini è stata nominata da quattro persone, ovvero Guendalina Tavassi, Federica Morello, Andreas Muller e Giulia Provvedi; Megan Ria ha indicato Andreas Muller, mentre Alex Belli ha scelto Giulia Provvedi.

Stando ai sondaggi online, al momento il più sostenuto sarebbe Andreas Muller con il 30,23% delle preferenze, tallonato da Alex Belli al 29,37%. Più staccate Valeria Marini, al 21,37%, e Giulia Provvedi, ultima al 19,03%. Salvo slittamenti, la finale dell’edizione è prevista per lunedì 30 novembre 2026.

Le tensioni dentro la casa

Nelle ultime settimane i motivi di attrito non sono mancati. Durante la consueta lista della spesa Carmen Di Pietro e Guendalina si sono confrontate, e nemmeno l’ingresso di Robocchio, il robot umanoide, è riuscito a placare gli animi. Valeria Marini ha trascorso diversi giorni con Robocchio, diventato il suo assistente personale, e ha confidato ad Alex Belli di non voler cadere nelle provocazioni di Marina La Rosa, prima finalista di questa edizione.

Il gioco della concorrente sarebbe stato notato da più persone: oltre ad Alex Belli e alla stessa Valeria Marini, anche Federica Morello avrebbe osservato come Marina tenda a proteggere chi le sta vicino e a colpire i punti deboli degli avversari. Valeria Marini, dal canto suo, è convinta che Andreas Muller sia manipolato da Marina La Rosa dopo l’attacco ricevuto durante le nomination.

«Tutto mi si può dire tranne che sono ipocrita. Io sono la persona più sincera del mondo»

Anche Alex Belli ha avuto scontri con alcuni compagni, prima con Roncaccia e poi con Giulia Provvedi, per poi fare un passo indietro. Lo scontro più delicato di questi giorni resta però quello tra Valeria Marini e Andreas Müller, salito di tono quando la showgirl ha scoperto una scritta lasciata da lui sulla sua confezione di uova.

La lettera della sorella e le sorprese

Nel corso della diretta Valeria Marini riceverà una lettera dalla sorella Claudia. Sono inoltre in arrivo sorprese per Federica Morello, che rivedrà una persona a lei molto cara, e per la stessa Valeria.

Nei giorni scorsi la showgirl aveva minacciato di abbandonare il reality, stanca dei continui attacchi dei compagni, mentre Alex Belli ha mostrato in confessionale un biglietto scritto da lei con la frase «Sono gelosa di Federica».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI