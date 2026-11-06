Netflix ha annunciato Other Worlds: A Stranger Things Adventure, lo spin-off live-action di Stranger Things di cui si parlava da tempo. Il progetto è firmato dalla showrunner Kate Trefry insieme ai fratelli Duffer, con Joe Wright alla regia dei primi episodi. È un prequel ambientato negli anni ’50, prima della serie madre e dello spettacolo teatrale The First Shadow, in arrivo nel 2028.

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Che cosa si vede nel teaser

Il primo assaggio di questo nuovo angolo di universo indica tempo e luogo: 19 aprile 1955, Marion, Nevada. Nel filmato una bicicletta abbandonata di notte sta accanto a un’area interdetta, con le luci dell’abitato in lontananza e una perturbazione sinistra in cielo, che sembra preludere all’apertura di un varco. In sottofondo suona Sh-Boom dei The Chords, brano che nella quinta stagione accompagna la scena in cui Max entra nel ricordo scolastico di Henry Creel alla Hawkins High, ambientazione nata proprio a teatro.

Un prequel legato a Henry Creel

Gli autori tengono a precisare che la storia sarà del tutto nuova, con personaggi, temi e mitologia inediti, ma il filo che la unisce a The First Shadow è evidente. La vicenda si svolge in Nevada appena un paio d’anni prima dell’esperimento raccontato nel testo teatrale e servirà a spiegare la roccia che il giovane Henry Creel trova nella valigetta di uno scienziato dentro le caverne dello stato, elemento introdotto sul palco e poi ripreso nella quinta stagione. Matt Duffer ha spiegato che la serie darà una risposta ad alcuni dei fili rimasti in sospeso. Ha aggiunto che i due fratelli avevano in mente lo spin-off fin dall’uscita della quarta stagione, nell’estate 2022, quando Netflix non sapeva ancora bene cosa fosse.

“We are moving forward with it. Netflix, they finally know what it is”

L’annuncio arriva oggi, nello Stranger Things Day, il 6 novembre, data in cui Will Byers scompare nella prima stagione. La piattaforma aveva tenuto tutto nascosto fino a questo momento e non aveva confermato il progetto neppure quando, nei mesi scorsi, si parlava ormai di un via libera imminente.

Chi lavora a Other Worlds

Trefry è autrice e showrunner della serie, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva. I fratelli Duffer l’hanno co-creata e la producono con lei attraverso Upside Down Pictures, ma senza seguirla giorno per giorno: il loro accordo esclusivo con Paramount li impegna altrove, mentre i servizi esecutivi sui progetti legati a Stranger Things restano fuori da quell’intesa. Joe Wright, già noto per film come Orgoglio e pregiudizio e Espiazione, dirige i primi tre episodi e li seguirà anche come produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis e Shawn Levy, che segue il progetto con 21Laps senza dirigerlo. Le riprese si svolgeranno in New Mexico.

Per Trefry è l’ennesimo debutto costruito dentro questo mondo: il suo primo impiego da sceneggiatrice lo ha ottenuto proprio nella serie madre, la sua prima opera teatrale è stata The First Shadow e ora arriva la sua prima serie da creatrice.

“We’ve been dreaming of Other Worlds: A Stranger Things Adventure for many years now, and to see it become a reality is surreal and exhilarating. We’re so grateful to our incredible team of collaborators: our showrunner Kate Trefry, who has been in the trenches with us since Season 2 and wrote Stranger Things: The First Shadow; and our director, Joe Wright, a brilliant artist whose work we’ve long admired. We can’t wait for you to see what they’re cooking up. It’s Stranger Things, but also thrillingly fresh, with a new setting, new heroes and villains, and new… actually, we’re not allowed to say any more. Now, on to casting. In the meantime — watch the skies, nerds!”

“The Duffer Brothers gave me my first paying job in Hollywood, and it has been a joy and a fever dream ever since. Now, it is my insane honor and privilege to be bringing this new chapter of Stranger Things to life alongside them and our incredible director Joe Wright”

Da Netflix, la responsabile delle serie scripted per Stati Uniti e Canada Jinny Howe ha ricordato che questo universo appartiene da sempre ai fan e che l’azienda è orgogliosa di costruirlo ancora con i Duffer, Trefry, Levy e Wright, portando il pubblico negli anni ’50 con nuovi eroi e lo stesso cuore, mistero e spettacolo della serie originale. Anche 21Laps ha parlato di un nuovo ensemble e di una nuova avventura, con dentro il DNA della serie madre ma proiettata su un’epoca, un’ambientazione e personaggi tutti da scoprire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI