Da oggi, venerdì 6 novembre, The Traitors Italia 2 è disponibile in esclusiva su Prime Video. Il reality Prime Original, condotto da Alessia Marcuzzi, torna con sei nuovi episodi e un gruppo di concorrenti completamente diverso dal precedente.

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Il calendario delle puntate

Chi si siede davanti allo schermo stasera trova già caricati sulla piattaforma tre episodi. Per scoprire come prosegue la competizione bisogna aspettare il 13 novembre, quando ne arrivano altri due. Il gran finale è fissato al 20 novembre, giorno in cui verrà svelato chi riesce a conquistare il montepremi.

In gara ci sono quattordici persone provenienti da mondi diversi, dalla televisione ai social allo spettacolo: Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. La seconda stagione riparte con un gruppo tutto nuovo, e nessuno di loro ha già vissuto l’esperienza dell’edizione precedente.

Traditori, leali e un segreto in più

Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il format. Da una parte i leali collaborano nelle missioni per far crescere la somma in palio e devono capire di chi fidarsi; dall’altra i traditori si muovono nell’ombra per sabotare il lavoro degli altri e pilotare le dinamiche del gruppo. Ogni scelta pesa: se anche un solo traditore arriva fino in fondo, si porta a casa l’intero montepremi, mentre se i leali riescono a smascherarli e a eliminarli tutti, la cifra accumulata viene divisa in parti uguali tra chi è rimasto in gioco. A complicare gli equilibri c’è un traditore segreto, la cui identità resta nascosta persino agli altri concorrenti che hanno lo stesso ruolo.

Dietro le quinte c’è Fremantle Italia, che produce per Amazon MGM Studios. Il programma deriva da De Verraders, il format olandese ideato da IDTV con RTL, premiato ai BAFTA e agli Emmy. La versione italiana era arrivata su Prime Video nel 2025 e si era chiusa con la vittoria del ballerino Giuseppe Giofrè.

La Signora della Fortezza e dove si gioca

Alessia Marcuzzi veste ancora i panni della Signora della Fortezza, con un atteggiamento più rigoroso e meno materno rispetto alla prima edizione, come ha anticipato lei stessa. La location viene presentata come inedita e avvolta dal mistero. Secondo indiscrezioni, ma senza conferma ufficiale, le riprese si sono svolte al Castello di Lunghezza, nel Lazio.

Il gioco esce anche dallo schermo. Per tre serate speciali, il 6, il 13 e il 20 novembre, alle Fonderie Milanesi è prevista un’experience immersiva in cui il pubblico può sedersi idealmente al tavolo dei concorrenti e vivere da vicino le stesse dinamiche di sospetto e alleanza che dividono i protagonisti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI