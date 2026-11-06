Geppi Cucciari torna su Rai 3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, il varietà culturale che l’emittente propone in prima serata. L’appuntamento è quello di giovedì 5 novembre, con un parterre di cui fanno parte Enrico Mentana, Milena Gabanelli e Giovanna Botteri.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Mentana, Botteri e Gabanelli

Enrico Mentana era in collegamento da via Teulada e Giovanna Botteri da New York, e con loro si è parlato delle elezioni americane. Per Mentana è stato un ritorno in Rai, dove è stato ospite per una sola serata, in attesa di capire quale direzione prenderà il suo futuro professionale. In studio c’era invece Milena Gabanelli, che ha presentato La resa dei conti, il libro con cui è arrivata nelle librerie.

Gli altri ospiti tra musica, libri e danza

Sul fronte musicale, Paola Turci si è esibita insieme a Geppi Cucciari in Una generazione da poco, rilettura di Un’emozione da poco di Anna Oxa. Poi il cinema, con Beatrice Arnera, Pietro Sermonti e Carlo Amleto, protagonisti di Un tranquillo funerale di famiglia, la nuova commedia firmata da Massimiliano Bruno.

Spazio anche ai libri: Marcello Fois, che ha vinto il Premio Campiello 2026 con L’immensa distrazione, Paolo Di Paolo con Tremare, Andrea Vianello e il suo I figli si baciano di notte, Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, autori di Polvere di stelle. In studio sono arrivati anche Sara Giusti, l’istruttrice di scuola guida di Kimi Antonelli, ed Edoardo Camurri, mentre in collegamento Nicolas Ballario ha raccontato la Torre di Chia, a Soriano nel Cimino, antico rifugio di Pier Paolo Pasolini.

La danza è entrata in scena con Profonde emozioni, un passo a due costruito su un medley di brani e affidato ai giovani Emma Vasta ed Evan Frau, con Carlo Centemeri al clavicembalo. Come sempre, anche il pubblico in sala ha avuto la sua parte: gli spettatori si sono divisi in diverse categorie sociali e si sono misurati con i “competenti”, ovvero Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano.

Hanno completato il quadro gli interventi di Andrea Maggi, che cura la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini, mentre le esibizioni dal vivo sono state accompagnate dall’inconfondibile autoradio della trasmissione e dalla band di Nicola “Ballo” Balestri, bassista di lungo corso di Cesare Cremonini e tra i fondatori dei Lùnapop.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI