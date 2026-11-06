Su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero ancora primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Il settimo appuntamento della quarta stagione va in onda il 12 novembre con due episodi, il tredicesimo e il quattordicesimo, in cui il reparto deve fare i conti con un’assenza pesante e con una minaccia per l’intero ospedale.

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Il mondo sulle spalle: Doc assente, la squadra in tilt

Nel tredicesimo episodio nessuno si aspettava la defezione di Doc, che non si presenta in reparto: la sua mancanza improvvisa manda in tilt la squadra. Riccardo tenta di trasformare quel vuoto in un’occasione, deciso a mantenere la promessa fatta ad Andrea e a dimostrare quanto vale. Per riuscirci conta sul ritorno in corsia di Beatrice, l’amore mai ricambiato ai tempi del liceo. Fanti è fuori dai giochi, quindi tocca a Giulia portare avanti le indagini per sciogliere i nodi su Campigli e sulle vicende che hanno scosso l’Ambrosiano.

Fino alla fine: l’Ambrosiano e il caso di Daniele

Nel quattordicesimo episodio Doc e Giulia uniscono le forze per evitare che l’Ambrosiano passi nelle mani di una holding privata. Intanto in reparto viene ricoverata una persona profondamente legata a Lidia. Enrico e Teresa sono scossi invece dal ricovero di Daniele, che si sospetta abbia provato a togliersi la vita: se ne occupa Riccardo, ancora alle prese con i dubbi e le insicurezze lasciati dall’errore commesso.

Un anno dopo il colpo di pistola

La quarta stagione riparte da quello smarrimento. La mente del primario era andata in frantumi dopo il colpo di pistola che gli aveva cancellato dodici anni di memoria, e da lì Doc ha ricostruito se stesso, fino a una versione nuova e, se possibile, migliore. Le difficoltà, però, non sono finite. C’è stata la decisione di restare accanto all’ex moglie Agnese, malata di mesotelioma, e nella serie è passato un anno. Tra temi di attualità e misteri da risolvere, il settimo appuntamento va in onda il 12 novembre su Rai 1.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI