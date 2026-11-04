Nel corso della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata martedì 3 novembre si è parlato di svariati argomenti, sia inerenti il Trono Classico, sia quello Over. Con particolare riferimento a quest’ultimo, c’è stata una nuova sfilata, ma non solo. Per Gemma Galgani e Fabio è arrivato un colpo di scena, dopo la decisione del cavaliere di interrompere la conoscenza, inoltre, una coppia nata nel programma è ritornata in studio per aggiornare circa il loro rapporto.

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Anticipazioni Trono Over UeD: torna una coppia, lite tra Gemma e Fabio e nuova sfilata

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il giorno 3 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è svolta la seconda sfilata della nuova edizione, la quale ha visto nuovamente come protagoniste le esponenti del parterre femminile. L’attenzione si è poi spostata su Michele e Mariangela, di cui si è parlato anche nella registrazione de 2 novembre. Tra i due la conoscenza sta proseguendo, anche se al cavaliere è stato lasciato anche il numero da parte di un’altra dama, cosa che Mariangela non avrà preso di buon grado.

A tornare protagonisti a centro studio, poi, sono stati anche Gemma Galgani e Fabio. Dopo la decisione di quest’ultimo di interrompere la frequentazione con la dama, per i due c’è stato un nuovo confronto. In tale occasione, il cavaliere ha ribadito di non voler dare seguito alla frequentazione in quanto non ne sente l’esigenza alla luce delle ultime dinamiche che si sono verificate. A riprova di ciò, poi, c’è stato anche il fatto che l’uomo si stia concentrando sulla conoscenza con Liat. Nel corso della registrazione è tornata anche una coppia nata nel programma, che recentemente è convolata a nozze, ovvero, Mauro e Tiziana. I due hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra di loro. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Giorgia Angeloni ha portato in esterna Alessandro.