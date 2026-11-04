Bill Hader arriva nel mondo di Abbott Elementary. Ospite di Jimmy Kimmel Live!, l’attore ha annunciato che sarà guest star in un episodio della comedy targata ABC, giunta alla sesta stagione, ma non ha detto quale personaggio interpreterà.

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La rivelazione in studio

Hader era davanti al conduttore per parlare del suo nuovo film d’animazione, ma il nome di Quinta Brunson ha spostato il discorso altrove. Kimmel ha osservato che la creatrice e protagonista della serie di norma riserva i ruoli da ospite agli attori di Philadelphia, e l’attore ha ammesso di aver dovuto fingere un’altra provenienza.

“I had to act like I was from Philly. It was hard for me. I was like, I love the… Phillies? I think they’re great.”

Subito dopo è arrivata la notizia vera e propria, che Hader sembrava contento di poter finalmente raccontare.

“I do a guest spot on ‘Abbott Elementary’ this year. I am excited.”

Non si sa ancora in che veste lo vedremo né quando: il ruolo e la data di messa in onda non sono stati comunicati, e l’apparizione è attesa più avanti nel corso della stagione. La serie ha già ospitato in brevi cammei, per esempio, Bradley Cooper e Jalen Hurts, entrambi nei panni di sé stessi.

Tra sketch, serie e cinema d’animazione

Classe 1978, Hader si è fatto conoscere con otto stagioni al Saturday Night Live, dal 2005 al 2013. Poi ha creato e interpretato Barry per HBO dal 2019 al 2023, un lavoro che gli è valso due Emmy. Di recente ha interpretato Abraham Lincoln accanto a Larry David in Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness.

Il film che lo ha portato negli studi del late night è The Cat in the Hat, in cui dà la voce al protagonista. Nel cast ci sono anche la stessa Brunson, nel ruolo di un personaggio nuovo di nome Sherri, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Matt Berry e Paula Pell. L’uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 6 novembre.

Dove vedere la serie

Gli episodi di Abbott Elementary vanno in onda il mercoledì alle 20:30 su ABC e il giorno dopo sono disponibili in streaming su Hulu. In Italia la comedy si segue su Disney+. Sul set, accanto a Quinta Brunson, recitano Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph e William Stanford.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI