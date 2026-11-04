Belve si prepara a tornare in prima serata su Rai Due: la nuova edizione del programma di Francesca Fagnani debutta martedì 24 novembre e le anticipazioni sugli ospiti cominciano a definire il cast. Tra le interviste già registrate spiccano quelle di Gemma Galgani, Francesca Manzini ed Elisabetta Gregoraci.

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Le prime ospiti: Galgani, Manzini e Gregoraci

Stando a quanto trapela, la Galgani e la Manzini hanno già registrato le loro interviste davanti all’agenda rossa della conduttrice, mentre anche la Gregoraci sarebbe già passata dallo studio. Il ciclo di quest’anno sarà però più breve del solito: si parla di tre puntate, e la quindicesima stagione del programma si chiuderà nella prima metà di dicembre. La partenza, attesa in un primo momento per il 20 ottobre, è stata poi spostata a fine novembre. Il format tornerà anche nella versione crime.

Le trattative con Federica Pellegrini e Francesco Totti

Tra i possibili ospiti il nome più solido è quello di Federica Pellegrini: dopo una lunga trattativa, la campionessa avrebbe sciolto le riserve e deciso di sedersi davanti alla Fagnani. Molto vicina anche la firma di Francesco Totti, che finora avrebbe però sempre declinato l’invito per timore delle domande. L’accordo non è ancora chiuso, ma mancherebbe poco.

Gemma Galgani e il precedente con Tina Cipollari

Il nome della Galgani era già finito al centro di Belve. Nel dicembre del 2024 Tina Cipollari, rispondendo a una domanda della Fagnani, l’aveva apostrofata come una donna inutile, una poverina capace di suscitare soltanto tenerezza. La risposta arrivò poche settimane più tardi, nello studio di Uomini e Donne.

Tu non mi conosci e non togli nulla ai miei valori e a tutto ciò che ho fatto nella mia vita.

La Galgani ha poi aggiunto di aver apprezzato l’atteggiamento della conduttrice, che a Belve aveva provato a difenderla dagli attacchi della Cipollari, e ha ricordato quanto sia brutto definire una donna inutile, precisando che dette da lei quelle parole non la toccano. Sulle secchiate d’acqua e sui gavettoni, giustificati dall’altra come una tradizione romana dei mesi caldi, è arrivata una battuta secca: la Cipollari li ha fatti anche d’inverno, quindi “credo che debba far pace con le stagioni”. Questa volta tocca a Gemma Galgani, che davanti alla Fagnani potrà dire quello che pensa di Tina Cipollari.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI