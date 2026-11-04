Stefano Meloccaro ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda martedì 3 novembre su Rai1: nei panni di Bruno Lauzi ha totalizzato 92 punti, davanti a Roberta Morise e Max Paiella.

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Meloccaro vince con Bruno Lauzi

La somiglianza con il cantautore ligure era appena abbozzata, ma l’interpretazione e il sentimento messi in “Ritornerai” hanno convinto tutti. Durante l’esibizione Meloccaro ha puntato soprattutto sullo stile e su una certa forma di pudore, quello che ha sempre distinto Bruno Lauzi. La giuria ha premiato con il primo posto questo lavoro certosino.

Il punteggio nasce dai voti raccolti in studio. Oltre ai giurati titolari Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, questa settimana hanno votato come quarto e quinto giudice Serena Rossi e Nicola Savino. Meloccaro è in cima alla lista dei titolari e anche a quella di Savino, mentre Serena Rossi ha preferito Roberta Morise.

La puntata è andata in onda di martedì, in via eccezionale, per lasciare spazio alle celebrazioni della Giornata delle Forze Armate.

La classifica della serata

Il vincitore guida la classifica con 92 punti, quindici in più di Roberta Morise, seconda a 77. Max Paiella occupa il gradino più basso del podio con 68, seguito da Andrea Perroni a 61, Selma a 53 e Vladimir Randazzo a 51.

Maddalena Corvaglia e la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono a pari merito con 46 punti. In coda ci sono Paola Perego con 45, Anna Pettinelli con 38 e Jasmine Carrisi con 37.

Le imitazioni annunciate per l’11 novembre

Carlo Conti ha svelato in diretta le trasformazioni della prossima puntata, in programma mercoledì 11 novembre. Jasmine Carrisi sarà Madonna, mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna si esibiranno nei panni di Fiona e Cenerentola. Maddalena Corvaglia sarà Marcella Bella e Selma Whitney Houston.

Stefano Meloccaro interpreterà Pippo Franco, Roberta Morise Mia Martini, Max Paiella Michele Zarrillo e Paola Perego Iva Zanicchi. Il quadro si completa con Andrea Perroni nei panni dei Gipsy Kings, Anna Pettinelli in quelli di Jessica Rabbit e Vladimir Randazzo in quelli di Domenico Modugno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI