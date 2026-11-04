Un’intervista molto discussa ha aperto una frattura dentro la Rai. Nella puntata di BellaMà di martedì 3 novembre, Pierluigi Diaco ha incalzato con domande intime Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Da lì sarebbero nate tensioni con la produzione del programma di Rai 1.

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L’ospitata che ha fatto discutere

Ravagnani era nel salotto di Rai 2 per raccontare la sua esperienza nel talent show del sabato sera, ma la chiacchierata ha presto imboccato un’altra strada. Il conduttore gli ha domandato se fosse attratto dagli uomini o dalle donne. Lui ha risposto di essere attratto dalle donne, precisando però che, a suo dire, la domanda non aveva un appoggio. Visibilmente a disagio, ha rivendicato il diritto a non rispondere. Diaco ha insistito: ha voluto sapere se, lasciata la veste di sacerdote, avesse già avuto esperienze sessuali, ha messo sul tavolo la distinzione tra amore e sesso e ha sostenuto che toccasse all’ospite mettere un po’ in chiaro le cose, difendendo la legittimità di domande scomode anche a costo di apparire maleducato.

Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle.

Dopo la stoccata, Diaco ha provato ad ammorbidire, facendo notare che la trasmissione di Rai 1 è così seguita da non aver bisogno di marchette. Più tardi ha spiegato il criterio delle sue domande: secondo lui Ravagnani tendeva a schermarsi dietro i quesiti posti dai colleghi, e una convinzione diventa ipocrisia quando nessuno la mette alla prova direttamente.

Il veto sui concorrenti di Ballando con le Stelle

Stando alle indiscrezioni, l’ospitata ha provocato una tensione fortissima, con la reazione sdegnata del gruppo di lavoro del programma. Milly Carlucci e i suoi autori sarebbero furiosi per come è stata gestita l’intervista e avrebbero deciso di chiudere i rapporti: ai concorrenti di questa edizione sarebbe stato vietato tornare nel salotto di BellaMà, una sorta di embargo. Il divieto non sarebbe però definitivo e varrebbe per le prossime settimane. Si parla anche di una spaccatura netta all’interno della Rai. Né da Carlucci, né da Diaco, né dall’azienda è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale: la ricostruzione resta per ora affidata a indiscrezioni.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato il conduttore. Per anni è stata giurata di Ballando con le Stelle, che quindi conosce bene.

La violenza di questa intervista. Il modo in cui cerca di frugare nella sua vita, il rancore gratuito, le domande con la bava alla bocca.

La giornalista ha poi rincarato la dose, ricordando che Diaco rimprovera all’ex sacerdote di non aver risposto fino in fondo alla chiamata del Signore, e ironizzando sulle chiamate dall’alto che il conduttore non riattaccherebbe mai, soprattutto se dall’altra parte c’è Giorgia Meloni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI