Due ospiti illustri si sono mescolati ai gentiluomini in cilindro della quarta stagione di The Gilded Age. Nella puntata d’esordio, trasmessa il 1 novembre su HBO e HBO Max, Matt Damon e David Letterman sono apparsi come comparse, senza alcun annuncio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Due comparse tra i signori di New York

Per riconoscerli serve una certa attenzione, perché il loro contributo resta anonimo: sono stati ingaggiati come semplici comparse, quindi nessuno dei due recita una battuta e il loro nome non figura nei titoli di coda. Entrambi interpretano gentiluomini vittoriani: Matt Damon indossa un cilindro e una barba molto elaborata, David Letterman una bombetta e la barba che porta ormai da quando ha lasciato la televisione.

Il passaggio dura pochissimo e arriva nella prima parte dell’episodio, poco dopo il momento in cui, in Inghilterra, Gladys Russell rischia la vita e il marito si trova davanti a una scelta decisiva. Alla festa di nozze di Marian e Larry al Webster Hall, invece, nessuno dei due compare.

Un’idea nata intorno allo show di Letterman

Dietro l’apparizione c’è un desiderio che il conduttore coltivava da anni: recitare almeno una volta come comparsa. A realizzarlo è stata la collaborazione tra la produzione della serie e il team del suo programma di interviste su Netflix, My Next Guest Needs No Introduction. I collaboratori di Letterman, che seguono lo show, hanno contattato HBO per proporre un’apparizione in coppia, dopo aver scoperto che Damon aveva esordito proprio con quel tipo di lavoro.

Letterman aveva saputo che anche Ben Affleck aveva cominciato così, e Damon si è detto disponibile a trasformare lo spunto in un segmento girato sul campo per il programma di Netflix, dove sarà ospite entro la fine dell’anno.

Gestire due celebrità su un set affollato, però, non è banale: secondo quanto riferito, la loro presenza rischiava di distrarre troupe e attori. Il cameo è stato quindi girato in modo molto controllato, dentro una scena necessaria, così da avere buone probabilità di arrivare al montaggio finale.

La nuova stagione e i volti che tornano

La quarta stagione continua a raccontare la lotta per l’influenza tra le famiglie più ricche di New York: Bertha Russell fa i conti con le conseguenze delle sue ambizioni sociali, Agnes van Rhijn prova a riconquistare la posizione perduta, Marian Brook si costruisce una strada nuova e Peggy Scott affronta le difficoltà con i futuri suoceri. Nel cast tornano Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Harry Richardson e Blake Ritson, con i nuovi episodi in onda la domenica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI