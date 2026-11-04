Su Sky TG24 la notte delle elezioni di midterm statunitensi va in onda con lo speciale Midterm 2026 – America al Voto: l’appuntamento è per martedì 3 novembre alle 22.30, con aggiornamenti sul voto nella notte e nella giornata di mercoledì 4 novembre.

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Uno speciale per la notte del voto

La monografica è condotta da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu. Analisi, aggiornamenti sui risultati e collegamenti in diretta dagli Stati Uniti accompagnano il voto per tutta la notte e per la giornata successiva.

Lo speciale si segue sul canale 50 del digitale terrestre oppure sul 101 per chi ha un abbonamento Sky. Chi preferisce il web può guardarlo in streaming, sul sito di Sky TG24, su Sky Go e su NOW.

Il passaggio che si decide cade a metà del mandato presidenziale: si rinnovano per intero i 435 seggi della Camera dei rappresentanti, insieme a 35 seggi del Senato.

Il voto suona come un esame per Donald Trump e per i Repubblicani, che in Congresso devono difendere le loro maggioranze. Se i Democratici conquistassero una delle due Camere, o entrambe, l’agenda del presidente ne uscirebbe ridimensionata. In campagna elettorale si discute di economia, costo della vita, sanità e immigrazione, e l’esito delle urne peserà anche sugli equilibri che si delineeranno verso le presidenziali del 2028.

La squadra negli Stati Uniti e la data room

Sul campo la testata segue le varie fasi del voto con i suoi inviati: Iacopo Luzi dal Michigan, Cristiana Mancini dal Texas e Federico Leoni da Washington DC. Il loro compito è far emergere le dinamiche locali e raccogliere voci e testimonianze dai territori decisivi.

Spazio poi ai numeri: lo Sky Cube si trasforma in una data room, dove Roberto Palladino e Alberto Giuffrè leggono exit poll e risultati, con approfondimenti per seguire l’andamento del voto in tempo reale. All’analisi dei dati collaborano YouTrend e Lorenzo Pregliasco.

Il parterre dello speciale

Durante lo speciale prendono la parola esponenti politici, giornalisti e analisti geopolitici, chiamati a leggere gli scenari che le urne disegneranno e le ricadute sugli Stati Uniti e sugli equilibri internazionali. Tra i nomi annunciati ci sono Roberto D’Alimonte, che alla Luiss insegna Sistema Politico Italiano; Marco Bardazzi, giornalista; Marta Dassù, direttrice di Aspenia; Alessia De Luca, senior advisor dell’ISPI e responsabile del Daily Focus; Mario Del Pero, che insegna Storia internazionale a Sciences Po; Mattia Diletti, alla Sapienza Università di Roma, dove tiene Sociologia dei fenomeni politici; Arianna Farinelli, politologa e scrittrice; Antonio Monda, scrittore e docente alla New York University; Maurizio Massari, che è stato rappresentante permanente dell’Italia all’Onu; e Mariangela Zappia, presidente dell’ISPI, in passato ambasciatrice a Washington.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI