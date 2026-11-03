Lunedì 2 novembre è stata registrata una nuova serie di puntate di Uomini e Donne che poi verranno mandate in onda nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni in merito a quanto accaduto rivelano che si sono aperti i battenti delle sfilate, e ad esibirsi sono state le esponenti del parterre femminile, ma non solo. A creare sgomento è stata anche Marina Brochetta, la quale si è resa protagonista di un siparietto davvero esilarante.

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Spoiler Trono Over registrazione 2 novembre: Marina perde la brocca contro un cavaliere, prima sfilata delle donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 2 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Maria De Filippi ha dato il via alla prima sfilata di questa nuova edizione. A salire sulla passerella sono state le donne e, chiaramente, non sono mancati momenti di scontro e confronto tra i vari protagonisti del parterre. Al di là della sfilata, che ha occupato buona parte della registrazione, si è parlato anche di Michele, esponente del Trono Over, che ha già partecipato al programma un po’ di tempo fa ed è tornato nella scorsa registrazione. Il cavaliere si è subito dato da fare uscendo con una dama di nome Mariangela. I due hanno raccontato di essersi trovati molto bene. La conoscenza, naturalmente, è ancora agli albori, tuttavia, sembrano esserci tutti i presupposti affinché le cose possano andare per il verso giusto, tant’è che i due hanno rivelato di aver già preso appuntamento per la sera stessa della registrazione e la mattina seguente.

Nel corso di questo confronto, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Improvvisamente, infatti, Marina Brochetta ha preso la parola per inveire contro il cavaliere. Il suo intervento è sembrato del tutto inappropriato e fuori luogo. Al momento non è chiaro il motivo per il quale la donna ha preso così di mira il nuovo arrivato, ma certamente l’episodio ha regalato momenti esilaranti incentivando Tina Cipollari ad attaccare la dama verso la quale non nutre particolare simpatia.