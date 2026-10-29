Nella prima serata di mercoledì 28 ottobre la sfida tra Rai, Mediaset e Nove è andata a Rai Uno: Tale e Quale Show ha superato il 20% di share e ha vinto la serata, mentre Il Tavolo di Che Tempo che Fa si è fermato al 3,4%.

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Il varietà di Carlo Conti tiene il 20,2%

Lo spostamento dal venerdì al mercoledì non ha penalizzato il programma di Carlo Conti: le imitazioni di Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Selma Ezzine, Paola Perego e degli altri concorrenti hanno raccolto 2.695.000 telespettatori, pari al 20,2% di share. Il dato supera quello della settimana precedente, quando il pubblico era di 2,5 milioni con il 18,4%.

Guardando all’edizione in corso, il debutto del 23 settembre si era fermato a 2.600.000 spettatori e al 19,30%, mentre il picco è arrivato il 7 ottobre con 2.938.000 spettatori e il 21,8%. La media si aggira intorno ai 2,6 milioni di telespettatori con il 19,5% di share. Un anno fa era più alta: 2,9 milioni e il 20,13%.

Il Tavolo di Che Tempo che Fa resta al 3,4%

Sul Nove Fabio Fazio ha avuto davanti a sé 529.000 telespettatori, con il 3,4% di share, mentre nella seconda parte della serata il pubblico è sceso a 293.000 spettatori e al 3%. Questa volta al tavolo sedevano Simona Ventura, Giucas Casella, Orietta Berti, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni.

L’esordio del 14 ottobre aveva portato 554.000 spettatori e il 3,7%, mentre la puntata del 21 ottobre era scesa sotto il mezzo milione, a 497.000 con il 3,4%. La versione del mercoledì, però, ha ottenuto numeri diversi da quelli della domenica.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai Tre la sesta puntata di Chi L’Ha Visto, condotta da Raffaella Griggi, ha raccolto 1.019.000 telespettatori e il 7,1% di share. Su Canale 5 Il Volo Uno per tutti, con i Blue, Sarah Toscano, Luca Carboni e Fabio Concato tra gli ospiti, ha avuto 1.856.000 spettatori e il 16% di share, di poco sotto la settimana prima (1.857.000 e 15,6%). Su Rete 4 È Sempre Cartabianca, con l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, si è fermato a 483.000 telespettatori e al 4,1% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI