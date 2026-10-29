Netflix ha diffuso il trailer di Allen, film di fantascienza australiano prodotto da Ludo Studio in cui un alieno ritrovato dopo vent’anni trascina il suo amico d’infanzia in un segreto capace di mettere in pericolo il mondo intero. La premessa richiama E.T. l’extra-terrestre, ma il tono vira presto verso qualcosa di più oscuro.

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Il ritorno di Allen, vent’anni dopo

Il protagonista è Petey, interpretato da T.J. Power, un uomo che non riesce a diventare adulto. Da bambino il suo migliore amico era Allen, un essere venuto da un altro pianeta, sparito un giorno senza lasciare traccia. Vent’anni più tardi Petey continua a cercarlo: manda segnali nello spazio attraverso un satellite e riascolta i nastri delle avventure vissute insieme. Quando la famiglia gli chiede perché non si decida a crescere, risponde con amarezza che la cosa più bella che gli sia mai capitata è ormai alle spalle. Poi una navicella luminosa compare nel cielo e Allen torna davvero. All’inizio il ricongiungimento ha i contorni della commedia, tra giochi e momenti spensierati, finché l’atmosfera cambia.

La reunion prende una piega inquietante

Nel trailer Petey crolla a terra, il cielo si riempie di una luce accecante e alcune immagini lasciano intuire conseguenze devastanti. A rendere tutto più sinistro è la confessione dell’alieno:

«Allen rovina la vita di Peedee».

Le fotografie dei due amici che bruciano e la disperazione del protagonista suggeriscono che il ritorno nasconda qualcosa di molto più grave di una semplice separazione. Secondo la sinossi ufficiale, Allen è tornato con un segreto abbastanza grande da cambiare il mondo, e Petey dovrà finalmente crescere per aiutare a salvarlo. Il design della creatura si allontana da quello del celebre extraterrestre di Spielberg e ricorda piuttosto l’alieno di Paul e, per certi versi, Dobby di Harry Potter. Spielberg e Amblin Entertainment non risultano coinvolti nel progetto, che punta su una direzione narrativa più minacciosa.

Produzione, cast e data d’uscita

Ludo Studio, la società di Brisbane nota soprattutto per la serie animata Bluey, produce Allen, ambientato nel Queensland, e unisce il live action all’esperienza maturata nell’animazione. Per lo studio è il debutto in un film live action prodotto localmente. Jeffrey Walker e Daley Pearson firmano la regia, mentre Pearson ha scritto la sceneggiatura insieme a Sophie Miller. Pearson e Charlie Aspinwall sono produttori esecutivi con la stessa Miller; Sam Moor e Ross Allsop figurano come produttori e Lauren Brown come co-produttrice. Il cast comprende, oltre a Power, Charlotte Nicdao, Emily Barclay, Benedict Hardie, Josh Helman, Kaipo Heke (che interpreta Nahuel), Chaydon Jay (Roy), Danny Kim ed Edward A. O’Sullivan, che dà il volto a Petey da giovane. La voce di Allen non è accreditata. La fotografia è di Toby Oliver, il montaggio di Geoff Lamb e le musiche di Joff Bush, Daniel O’Brien e Ack Kinmonth. Le riprese sono iniziate a luglio 2025 e si sono svolte in tutto il Queensland, tra Brisbane e la Gold Coast. Il film dura un’ora e 45 minuti e arriverà in tutto il mondo su Netflix il 12 novembre 2026. Il trailer segue un teaser più breve diffuso a ottobre e arriva insieme a un nuovo poster e a cinque immagini. Il progetto non ha nulla a che vedere con il film su Bluey annunciato in precedenza dallo studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI