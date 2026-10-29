Selma vince la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026 con la voce di Dionne Warwick, davanti ad Andrea Perroni e Roberta Morise. Durante la diretta Carlo Conti ha annunciato anche che il prossimo appuntamento non andrà in onda di mercoledì ma sarà anticipato a martedì 3 novembre.

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La vittoria di Selma e la serata in giuria

Con 86 punti, l’imitazione di Dionne Warwick sulle note de “La voce del silenzio” ha portato Selma in cima alla classifica della puntata andata in onda mercoledì 28 ottobre dagli studi Fabrizio Frizzi. Dopo i successi delle prime due serate, questo la rende la concorrente più vincente di questa edizione. La sua esibizione è stata intensa e molto concentrata, anche se lei stessa ha confessato a Anna Pettinelli di non essere riuscita a rendere al meglio delle sue possibilità.

Al tavolo dei giudici sedevano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, accanto al confermatissimo Cristiano Malgioglio. Per la serata si sono aggiunti due ospiti d’eccezione, Sergio Friscia e Andrea Delogu, chiamati a valutare le trasformazioni degli undici concorrenti in gara. Tra i momenti più discussi, il travestimento di Malgioglio nei panni di Catwoman.

La classifica della sesta puntata

Alle spalle della vincitrice si è piazzato Andrea Perroni, che ha omaggiato Amedeo Minghi con “1950” totalizzando 82 punti, mentre Roberta Morise ha chiuso il podio a 73 con l’omaggio a Bonnie Tyler di “It’s a Heartache”. Subito fuori dalle prime tre posizioni troviamo Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo, entrambi fermi a 58: la prima nei panni di Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”, il secondo in quelli di Tony Hadley sugli Spandau Ballet di “Gold”.

A seguire Jasmine Carrisi, che ha vestito i panni di Elettra Lamborghini con “Pistolero” (48), e Max Paiella, vincitore della settimana precedente e qui settimo a 47 con “L’ombelico del mondo” di Jovanotti. Chiudono la graduatoria la coppia Insinna-Cirilli con il “Dracula cha cha” (45), Anna Pettinelli alle prese con “Conga” di Gloria Estefan (41), Stefano Meloccaro nei panni di Fiorello (39) e, in ultima posizione, Paola Perego con “Come mai” di Max Pezzali (37).

Il cambio di palinsesto e le prossime imitazioni

La settima puntata andrà in onda su Rai 1 martedì 3 novembre alle 21.30 e non mercoledì 4 novembre, come da consuetudine. Lo spostamento è legato alla programmazione Rai di mercoledì 4, giornata dedicata alla cerimonia in onore delle Forze Armate. Nessuna cancellazione né pausa, quindi: il varietà condotto da Carlo Conti slitta solo di ventiquattro ore.

Durante la diretta sono state svelate anche le nuove trasformazioni. Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna torneranno in coppia con Sinatra e Lino Banfi, Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Nicole Kidman, Selma proverà a bissare il successo con Donna Summer, Stefano Meloccaro sarà Bruno Lauzi, Roberta Morise interpreterà Noemi e Max Paiella si cimenterà con Phil Collins. Completano il quadro Paola Perego nei panni di Patti Smith, Andrea Perroni in quelli di Vasco Rossi, Anna Pettinelli con Wanda Osiris e Vladimir Randazzo con Francesco Sarcina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI