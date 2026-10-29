I fan di Mercoledì Addams dovranno aspettare ancora un po’. La terza stagione della serie Netflix non uscirà nel 2026: le riprese sono finite lo scorso 30 settembre e il progetto è ora in post-produzione, con il debutto atteso nel 2027.

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Un’attesa più lunga del previsto

Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale per il ritorno di Mercoledì, ma l’esclusione della serie dal listino delle uscite 2026 rende di fatto impossibile un arrivo entro la fine dell’anno. La lavorazione si è chiusa il 30 settembre e il montaggio e la rifinitura sono appena cominciati. Secondo le stime che circolano, sul modello delle stagioni precedenti la terza potrebbe debuttare tra fine maggio e giugno 2027: la prima stagione era arrivata otto mesi dopo la fine delle riprese, e la seconda ha seguito quasi lo stesso intervallo, con la produzione terminata a inizio dicembre 2024 e il debutto a fine agosto 2025.

Per celebrare la fine delle riprese Netflix ha diffuso una nuova immagine di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, seduta alla scrivania con il maglione a righe bianche e nere e la macchina da scrivere davanti. L’immagine non svela nulla sulla trama, ma conferma che l’ultimo capitolo è pronto per entrare nella fase finale.

L’ultimo anno a Nevermore e un cast sempre più ricco

La nuova stagione seguirà Mercoledì durante il suo ultimo anno alla Nevermore Academy, come confermato dalla stessa Ortega. Le riprese si sono svolte soprattutto tra Dublino, in Irlanda, e Parigi, in Francia. Accanto alla protagonista torneranno Emma Myers (Enid Sinclair), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Fred Armisen (zio Fester), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Anche le new entry sono importanti: Eva Green interpreterà zia Ophelia, mentre Winona Ryder, già al fianco di Ortega in Beetlejuice Beetlejuice, darà il volto a un personaggio di nome Tabitha. Entrano nel cast anche Lena Headey, Chris Sarandon, Noah Taylor, Andrew McCarthy, James Lance, Oscar Morgan e Kennedy Moyer. I co-creatori Alfred Gough e Miles Millar hanno anticipato che questa stagione allargherà ulteriormente l’universo della famiglia Addams e il mondo di Nevermore. Tim Burton torna come regista e produttore esecutivo: ha diretto metà dei sedici episodi realizzati finora. La serie è prodotta da MGM Television, Tim Burton Productions, Millar Gough Ink e Toluca Pictures.

Numeri da record e futuro incerto

I numeri giustificano l’attesa. La prima stagione di Mercoledì resta la più vista di sempre tra le serie in lingua inglese di Netflix, con 252,1 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni. Anche la seconda, uscita in due parti tra agosto e settembre 2025, ha ottenuto risultati notevoli: i primi quattro episodi hanno totalizzato 50 milioni di visualizzazioni in appena cinque giorni.

Su una possibile quarta stagione al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, e non si prevede una decisione prima che la terza sia più vicina al debutto. Intanto le due stagioni già disponibili restano in catalogo su Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI