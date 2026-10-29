Viola Vitale torna sul piccolo schermo e questa volta accanto a lei c’è un volto nuovo. La terza stagione di Viola come il mare debutta mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5, con Francesca Chillemi di nuovo nei panni della giornalista e con l’attore argentino Rodrigo Guirao che entra nel cast.

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Quando vederla, tra tv e streaming

La prima puntata va in onda alle 21 su Canale 5 e apre un percorso di sei appuntamenti complessivi. Chi preferisce non aspettare la messa in onda settimanale può recuperare subito: dal 5 novembre la seconda puntata sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity, dove restano visibili gratuitamente anche le prime due stagioni, utili per rinfrescarsi la memoria prima del ritorno. La produzione è firmata Rti con Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Un ispettore argentino scombina i piani

A Palermo arriva Massimo Paternò, nuovo ispettore capo della Polizia interpretato da Guirao. Oltre a essere un collega delle forze dell’ordine, è il vicino di casa di Viola, e la sua abitudine di organizzare feste notturne mette a dura prova il sonno della giornalista. I primi incontri tra i due sono all’insegna degli scontri e delle incomprensioni, perché i caratteri sono molto distanti, finché non si arriva a una comprensione reciproca. La concretezza del personaggio, racconta la protagonista, finisce per fare bene a Viola e la aiuta a ritrovare il proprio centro, un po’ come succede con quegli amici che lasciano che le cose seguano il loro corso e trasmettono una visione positiva della vita.

Sul set lo scambio tra i due è stato semplice. Guirao conosceva già bene l’italiano, ma sentirlo passare allo spagnolo ha reso le giornate divertenti, complice la somiglianza tra le due lingue nel trovare l’intonazione giusta scena dopo scena. «Viola è diventata più consapevole di sé, di quello che è giusto aspettarsi e di quello che non lo è», spiega la Chillemi.

Una Viola più matura, tra colori e podcast

La nuova stagione riparte da una consapevolezza diversa: Viola crede di aver trovato il suo equilibrio, ma la realtà le riserverà altro. Demir, il personaggio di Can Yaman, esce di scena, e la protagonista dovrà fare chiarezza dentro di sé. Resta centrale la sinestesia, la condizione neurologica che le fa associare colori alle emozioni e alle persone che incontra, e che nella serie diventa uno strumento di indagine. Viola è un’ex Miss Italia diventata giornalista nella redazione di Sicilia Webnews e conduce un podcast in cui, partendo dai casi di cronaca nera, scava nell’animo umano. Tra le vicende di questa stagione c’è quella di Alice D’Amario, che la colpisce in profondità per un legame che lei stessa fatica a spiegarsi.

Attorno a Chillemi e Guirao tornano Giovanni Nasta, Chiara Tron e Ninni Bruschetta, insieme ai nuovi arrivati Alice Arcuri, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini e Paolo Sassanelli. Dietro la macchina da presa ci sono Alexis Sweet e Laszlo Barbo, mentre i testi portano la firma di Silvia Leuzzi. Il rinnovo della serie era stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi il 5 giugno 2024, durante la conferenza stampa Mediaset a Cologno Monzese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI