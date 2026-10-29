Con un mese di ritardo rispetto alla scorsa stagione, Belve tornerà su Rai 2 da martedì 24 novembre. Francesca Fagnani ha preparato una nuova serie di faccia a faccia e, secondo le indiscrezioni, sul famoso sgabello potrebbero sedersi Federica Pellegrini, Francesco Totti ed Elisabetta Gregoraci.

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La partenza e il nuovo calendario

I palinsesti estivi indicavano il 20 ottobre come data di partenza della nuova edizione, ma l’avvio è stato spostato a fine novembre. Il programma resterà su Rai 2 per tre puntate in prima serata, meno delle cinque andate in onda tra ottobre e dicembre 2025. Per questa settima stagione Fagnani sta già registrando le interviste ai cosiddetti NIP, persone comuni che chiuderanno ogni appuntamento, mentre la sigla finale continuerà a proporre i fuori onda degli ospiti.

Federica Pellegrini, il sì dopo la trattativa

Il nome più solido è quello di Federica Pellegrini. La campionessa italiana con più medaglie avrebbe sciolto le riserve dopo una lunga trattativa e accettato di rispondere alle domande della conduttrice. Negli ultimi mesi si è raccontata spesso in podcast e interviste, ma il faccia a faccia con Fagnani promette aneddoti e lati inediti, come accade quasi sempre a chi si siede sullo sgabello poco confortevole.

Totti, Gregoraci e le altre piste

Per Francesco Totti l’accordo sarebbe quasi chiuso. L’ex capitano della Roma non è un habitué delle interviste lunghe, anche se nell’ultimo anno ha fatto qualche apparizione. Per Fagnani, tifosa giallorossa, sarebbe un ospite particolarmente speciale. Nessuna delle presenze è però stata ufficializzata.

Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è anche Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ritrovato l’amore con Lodovico Patti, imprenditore di Lodi di 28 anni, più giovane di lei di diciotto. Nelle scorse settimane si è saputo anche del suo nuovo impegno televisivo: sarà concorrente di Pechino Express in coppia con la sorella Marzia, consulente immobiliare esperta nel mercato delle case di pregio.

Alessia Marcuzzi, invece, è soltanto una possibilità non confermata. Il suo nome era circolato in estate, ma un’ufficialità non è mai arrivata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI