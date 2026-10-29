Piedone – uno sbirro a Napoli torna con la seconda stagione, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming soltanto su NOW a partire dal 23 novembre. Alla regia c’è di nuovo Alessio Maria Federici, mentre Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo restano nei loro ruoli. La nuova stagione è composta da tre episodi da 90 minuti.

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Dal 23 novembre su Sky e NOW

Lunedì 23 novembre 2026 la seconda stagione debutta in esclusiva su Sky Cinema e su NOW. Il trailer e la locandina sono stati diffusi il 26 ottobre 2026. Il formato resta quello di tre film autonomi da 90 minuti, uniti da una costruzione più seriale che da singolo prodotto televisivo. Il primo ciclo comprendeva quattro pellicole, realizzate nel 2024 tra febbraio e marzo in zone storiche della città, come Forcella e piazza Mercato; anche adesso Napoli entra nella storia con la sua vita e le sue turbolenze.

Le ombre di Palmieri e la caccia a Iodice

Al centro c’è ancora Vincenzo Palmieri, l’ispettore che deve affrontare le zone d’ombra di una vicenda personale rimasta aperta. Mentre cerca Edoardo Iodice, un criminale di peso che resta fuori dalla portata della legge, viene messo a dura prova. Al suo fianco c’è la commissaria Sonia Ascarelli, con la quale il legame, sul lavoro e fuori, oscilla di continuo tra tensioni e incertezze. Nelle indagini contano anche gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, presenze fidate della squadra. Il vicequestore Enrico Ruotolo rende il quadro ancora più opaco, perché è un uomo difficile da decifrare.

Il cast comprende anche Luigi Iacuzio, che dà il volto a Iodice, Susy Del Giudice, nel ruolo dell’ispettrice Capezio, e Massimiliano Rossi, che interpreta Ruotolo. Dietro la serie ci sono Sky Studios, Wildside (Fremantle) e Titanus Production (Titanus).

Una scrittura corale e un’eredità lunga

La creazione è di Peppe Fiore, che firma la sceneggiatura insieme a Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Il soggetto è di Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Grimaldi, Piccirillo e Sonnino. Il titolo riprende il commissario Rizzo interpretato da Bud Spencer in Piedone lo sbirro di Steno nel 1973: il testimone di quel personaggio oggi è nelle mani di Esposito, noto al pubblico soprattutto come Genny Savastano in Gomorra – La serie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI