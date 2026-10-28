Dal 3 dicembre su Netflix saranno disponibili sei puntate tratte da “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen: Emma Corrin interpreta Elizabeth Bennet, Jack Lowden veste i panni di Mr. Darcy. Intanto la piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale della miniserie, il cui adattamento porta la firma di Dolly Alderton.

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Dietro la macchina da presa

La regia delle sei puntate è di Euros Lyn, che ha alle spalle lavori come “Heartstopper” e alcuni episodi di “Doctor Who”. Alderton e la stessa Corrin figurano anche tra i produttori esecutivi, insieme a Lyn, Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter, mentre Lisa Osborne è la produttrice. Il progetto nasce in casa Lookout Point, la società dietro a serie come “Gentleman Jack” e “Happy Valley”, e Netflix l’aveva annunciato nell’aprile 2025, più di un anno prima dell’arrivo dei primi materiali promozionali.

Un cast di volti noti

I genitori hanno due nomi solidi: Olivia Colman è Mrs. Bennet, mentre Rufus Sewell interpreta il saggio Mr. Bennet. Alle cinque sorelle danno il volto Freya Mavor, che sarà Jane, Rhea Norwood, già vista in “Heartstopper”, nei panni di Lydia, e le esordienti Hollie Avery e Hopey Parish, rispettivamente Kitty e Mary.

Tra i corteggiatori e le figure che ruotano attorno alla famiglia troviamo Louis Partridge nel ruolo del fascinoso Mr. Wickham, Jamie Demetriou in quello dell’ampolloso Mr. Collins e Daryl McCormack nei panni del buon Mr. Bingley, di cui Siena Kelly sarà la sorella Caroline. Fiona Shaw porta sullo schermo la tremenda Lady Catherine de Bourg.

Completano la compagnia Anjana Vasan e Sebastian Armesto, che interpretano i coniugi Gardiner, Rosie Cavaliero nei panni di Mrs. Lucas, Saffron Coomber e James Dryden in quelli dei coniugi Hurst, Justin Edwards nel ruolo di Sir William Lucas, James Northcote ed Eloise Webb in quelli del colonnello Forster e di Harriet, e infine Isabella Sermon, che sarà Georgiana Darcy.

Cinque sorelle e un patrimonio da tramandare

La vicenda si apre agli inizi del XIX secolo, in Inghilterra, a Longbourn, la tenuta dei Bennet nell’Hertfordshire. Il capofamiglia ha un solo obiettivo: trovare un marito alle cinque figlie, così che il suo patrimonio, destinato per legge a un erede maschio, possa restare in qualche modo legato alla famiglia e garantire loro un futuro.

L’arrivo nei dintorni di alcuni giovani scapoli benestanti cambia gli equilibri. Tra Jane e Mr. Bingley l’intesa è immediata, e altrettanto rapido è lo scontro tra la brillante Elizabeth e l’orgoglioso Mr. Darcy. Una serie di incontri inattesi e di scandali familiari spingerà Elizabeth a rimettere in discussione i propri giudizi e a scoprire il vero volto dell’amore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI