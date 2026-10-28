Dal 2 al 6 novembre 2026 Tempesta d’amore torna con voi su Rete 4, come sempre a partire dalle 10:50. Questa settimana ruota attorno al matrimonio finto di Larissa e Kilian, alle pressioni che Stephan esercita su Olivia e all’arrivo al Fürstenhof di un uomo che si presenta come il nipote tanto atteso.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Larissa e Kilian, una luna di miele rifiutata

Nella puntata di lunedì 2 novembre Kilian prende le difese di Larissa, accusata di nascondere una microspia all’interno della baita, e così ferisce Fanny. Tra i due la distanza cresce: lei lo consola e poi organizza una luna di miele senza coinvolgerlo.

Quando Kilian scopre il progetto lo respinge e ritrova con Fanny l’intesa che sembrava perduta. Lei, seguendo il consiglio di Yannik, prova intanto a distrarsi e a dimenticarlo, ma un incontro notturno riaccende in entrambi la voglia di stare insieme e li spinge a cercare un rifugio lontano da occhi indiscreti. Continuano così a vedersi di nascosto, mentre i sospetti di Larissa aumentano: lei aspetta invano di avere Kilian accanto a sé.

Stephan ricatta Olivia, nei guai i fratelli Jakobi

Sul fronte di Stephan le cose non vanno meglio. Olivia è ancora indecisa se dargli una possibilità quando Larissa le chiede un favore legato alle sue nozze con Kilian. Accetta un secondo appuntamento proprio per convincerlo che quel matrimonio è sincero. Lui però ha i suoi secondi fini e le sottrae il telefono. Quando scopre il segreto dei fratelli Jakobi passa al ricatto: Olivia dovrà procurargli le prove del matrimonio fittizio, altrimenti per lei e per Elias si prospetta il carcere. Olivia difende Elias sostenendo che ha agito per legittima difesa e, per proteggere entrambi, si rassegna a spiare Larissa.

Entra in casa sua con un pretesto, ma dopo aver piazzato una telecamera in modo maldestro viene sorpresa mentre agisce di nascosto. È Larissa a trovarla e a decidere di usarla a proprio vantaggio: mette in scena con Kilian una tenerezza di facciata per convincere Stephan dell’autenticità delle nozze, mentre Fanny aspetta alla baita. Così capisce fin dove è disposto a spingersi l’uomo che vuole smascherarla.

Elias è il fratello che rischia insieme a Olivia, e la sua vita sentimentale non è più semplice. Prova a vivere come semplice amicizia quello che sente per Leo, ma la vicinanza dell’altro lo mette in crisi, tanto che a un certo punto sceglie di allontanarsi. Leo intanto gli rivolge una domanda inaspettata e, dopo un allenamento andato male, non riesce a ritrovare la concentrazione: è Elias ad aiutarlo, e una partita giocata tra amici restituisce il gusto del gioco e un po’ di sicurezza. Poi Elias spera in un ritorno d’affetto, ma legge un rifiuto come la prova che i suoi sentimenti non siano condivisi, mentre uno sguardo particolarmente intenso lo lascia a interrogarsi. Leo, dal canto suo, confessa a Irmgard di essere innamorato di lui.

Massimo, il nipote che divide il Fürstenhof

L’arrivo di Massimo agita Erik, che scarica la tensione su Yvonne prima di riconciliarsi con lei e di cercare di guadagnarsi i favori di Werner con un cappello in regalo. Un incidente in bicicletta gli permette di conoscere l’uomo che si presenta come il nipote che Werner e Alfons aspettano da tempo.

Werner lo accoglie con entusiasmo, mentre Christoph ed Erik restano diffidenti: il giovane nasconde qualcosa e il suo comportamento provoca reazioni molto diverse. Christoph lo invita a cena per capire se può fidarsi, e l’arrivo di Pachmayer dà a Massimo il modo di dimostrarsi utile al Fürstenhof. Christoph assicura poi a Werner che gli concederà una possibilità, ma continua a non fidarsi e con Erik prova a saperne di più, finché qualcosa non scombina i loro piani.

Alfons, impaziente di conoscerlo meglio, riceve da Hildegard un invito alla calma, con l’idea di lasciare al nuovo arrivato il tempo di ambientarsi; il disinteresse del nipote, però, lo fa soffrire. Massimo, intanto, promette a Sandy di procurarsi del denaro da Werner.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI