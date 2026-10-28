La Promessa va in onda su Rete 4 da lunedì 2 a domenica 8 novembre, in prima visione ogni sera intorno alle 19:45, e in streaming su Mediaset Infinity. Nella settimana pesano l’ultimatum che Lorenzo impone ad Ángela e la fuga di Carlo, sparito dopo aver saputo della gravidanza di María.

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Lo psichiatra e l’ultimatum di Lorenzo

Fin dalle prime battute la tenuta è scossa dall’arrivo del dottor Antúnez, lo specialista voluto da Lorenzo per visitare Ángela. Nessuno, servitù compresa, sa con certezza chi debba finire sotto esame, e i presentimenti sono pessimi. Curro mette in guardia la ragazza: a suo avviso il capitano vuole riservarle lo stesso trattamento toccato a Eugenia.

Alonso mette al corrente Leocadia, Manuel e Ángela del motivo della visita, e il sospetto trova conferma. Per la ragazza si profila una scelta drammatica: se lo specialista la giudicherà sana di mente dovrà sposare Lorenzo, altrimenti finirà internata in un sanatorio. Ángela confida a Curro che il manicomio le fa meno paura delle nozze con il capitano, così lui si rivolge a Martina perché le racconti che cosa ha vissuto durante il proprio ricovero. Sempre in quei giorni Alonso riferisce ai figli che Lorenzo ha minacciato di tirare in mezzo il Duca nella vicenda di Curro.

Il colloquio con Antúnez è il momento più teso. Il medico pretende che Lorenzo li lasci soli e prova a spingerla ad accusare Curro; sostiene poi che i matrimoni combinati siano una consuetudine del tutto normale, e questo provoca in lei un attacco d’ira che rischia di far saltare la valutazione. Ángela cerca anche di spiegare quali siano le reali intenzioni del capitano, consapevole di quanto le sue parole peseranno su ciò che verrà dopo: da quella decisione potrebbe dipendere anche il suo posto nella tenuta, oltre al futuro che l’aspetta. Curro, dal canto suo, la esorta a resistere e a non darsi per vinta. Il verdetto resta sospeso: come finirà la visita non viene svelato, nessuna diagnosi viene annunciata e nulla lascia intendere che il medico accetti la versione di Lorenzo.

La fuga di Carlo

Sul fronte dei sentimenti, María Fernández pretende da Carlo una spiegazione per non essersi presentato al loro appuntamento. Il ragazzo prende tempo, poi chiede a Pía se sia vero che la ragazza aspetta un figlio da lui. Poco dopo sparisce senza lasciare traccia. Pía inventa una scusa per coprirlo e finisce per confidare a María il sospetto che il giovane sia scappato proprio dopo aver saputo della gravidanza. Per la ragazza è un colpo durissimo.

Il segreto di Martina e gli altri intrecci

Un altro filo narrativo ha per protagonista Martina, che davanti a Jacobo ammette di avere baciato un altro uomo e ne scatena l’ira. Prova a convincerlo che quel gesto non ha alcun peso, ma si rifiuta di fare il nome; lui vuole scoprire chi sia il rivale e si fa aiutare da Adriano, ignorando che l’uomo cercato è proprio lui. Con Curro, invece, la ragazza è sincera senza che lui le domandi l’identità: il giovane conosce già la verità e la spinge a un confronto aperto con Jacobo.

Teresa non riesce a togliersi dalla testa il bacio di Cristóbal: evita il maggiordomo, trascura la gestione della servitù e usa Petra come scusa, finché non è lei a chiedergli di metterci una pietra sopra. Leocadia, intanto, si accorge che Cristóbal è meno affettuoso del solito. Petra, dal canto suo, affianca Samuel al rifugio e lì conosce Prudencio, un’anima in pena, mentre la struttura deve fare i conti con il rischio di chiusura.

Enora spera ancora che lo zio cambi idea sulla sua relazione con Toño, e Manuel confida nel successo dell’impresa e nei guadagni che ne verranno per convincere Nazario ad accettarla. Manuel, poi, si avvicina a Leocadia con buone intenzioni e finisce invece per farle capire che non ha paura né di lei né del duca de Carvajal y Cifuentes. Curro e Pía, dal canto loro, fanno pace, e il ragazzo le chiede scusa per averle sparato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI