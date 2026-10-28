CBS ha annunciato due nuovi ingressi nel cast della seconda stagione di Marshals: Judd Lormand e Beau Knapp avranno ruoli ricorrenti accanto a Kayce Dutton e alla sua squadra. Entrambi appaiono per la prima volta nell’episodio che andrà in onda negli Stati Uniti domenica 22 novembre.

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I personaggi di Eddie ed Eric

Lormand interpreta Eddie, agente dell’Homeland Security Investigations che arriva in Montana da New York per istruire un processo di notevole peso. Nel racconto viene presentato come un ex atleta, padre di famiglia, uomo concreto che affronta le situazioni difficili e che apprezza chi gli risponde con franchezza e i colleghi inclini a fidarsi del proprio istinto: caratteristiche che potrebbero avvicinarlo proprio a Kayce, il protagonista interpretato da Luke Grimes.

Eric, il personaggio di Knapp, è una figura di tutt’altro genere. Guida una comunità agricola dai tratti settari, sospettata di gestire una rete dedita alla produzione di alcol contraffatto, e le sue attività richiamano l’attenzione dei Marshals quando emergono prove in questa direzione. Di lui si racconta che sappia restare di una calma inquietante anche nei momenti più tesi, che individui le fragilità altrui e le sfrutti per esercitare il proprio controllo, con un marcato senso di superiorità. Per la squadra è una minaccia nuova, anche se non è ancora chiaro quanto spazio avrà la vicenda nell’arco della stagione.

Il ritorno di due volti di SEAL Team

Per entrambi l’ingresso in Marshals somiglia a un ritorno: Lormand e Knapp si sono già incrociati sul set di SEAL Team, dove il primo ha interpretato il comandante Eric Blackburn in tutte e sette le stagioni e il secondo è entrato nella settima nei panni di Drew Franklin. La serie militare è andata in onda su CBS dal 2018 al 2021 e poi è proseguita su Paramount+ fino alla conclusione nel 2024.

Tra i tre nomi c’è un altro legame, Spencer Hudnut, oggi showrunner di Marshals e per le ultime cinque stagioni alla guida creativa di SEAL Team. Per Knapp, inoltre, si tratta di un rientro nell’universo di Taylor Sheridan dopo la terza stagione di Tulsa King, dove era un protagonista fisso; nel mezzo ha avuto un ruolo ricorrente in FBI: International. Nella carriera di Lormand figurano anche Manhunt, NCIS: New Orleans e American Horror Story.

Nuovi arrivi e vecchie conoscenze

Nella seconda stagione Kayce Dutton continua a muoversi tra i pericoli: dopo aver strappato il figlio Tate a Tom Weaver, fa i conti con la violenza che attraversa il Montana e con la necessità di ricostruire un equilibrio familiare dopo la scomparsa di Monica. Tra i compagni di squadra, Pete Calvin, interpretato da Logan Marshall-Green, sta affrontando una diagnosi di cancro.

Ci sono altre conferme: Jefferson White riprende i panni di Jimmy Hurdstrom, il personaggio già noto al pubblico di Yellowstone, che torna in Montana per sostenere Kayce nel progetto di un centro di ippoterapia destinato ai veterani. La seconda stagione di Marshals va in onda negli Stati Uniti su CBS con un episodio nuovo ogni domenica ed è disponibile in streaming su Paramount+, mentre per vedere all’opera Lormand e Knapp bisogna arrivare al 22 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI