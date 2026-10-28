Il Codacons ha presentato all’Autorità per le Comunicazioni un esposto sul televoto del Grande Fratello Vip chiuso lunedì 26 ottobre, quello che ha opposto Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Valeria Marini e ha fatto di quest’ultima la prima candidata alla prossima eliminazione. L’associazione chiede di annullare la votazione e di restituire ai telespettatori il denaro speso via sms.

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L’esposto all’Agcom e le richieste a Canale 5

Secondo il Codacons è inaccettabile far pagare il pubblico per esprimersi su dinamiche costruite a tavolino, e su questo punto si regge l’esposto. All’Autorità per le Comunicazioni l’associazione domanda di aprire un’indagine per accertare eventuali irregolarità a danno dei telespettatori e di valutare una sanzione nei confronti di Mediaset. A Canale 5 chiede invece di fare chiarezza e di annullare la votazione della puntata del 26 ottobre, con il rimborso di quanto versato tramite sms.

“Chiediamo di chiarire subito la vicenda e annullare il televoto della puntata del 26 ottobre, restituendo ai telespettatori quanto pagato tramite sms”.

Nel testo dell’esposto il ragionamento parte dalla buona fede di chi ha votato, che secondo l’associazione sarebbe stata lesa:

“Gli utenti sono stati infatti chiamati a spendere soldi per esprimere la propria preferenza attraverso il televoto sulla base di dinamiche che apparirebbero non solo non autentiche, ma addirittura studiate a tavolino. Una ‘presa in giro’ dei telespettatori che lede la loro buona fede e ha determinato un danno economico per chi ha speso soldi per televotare i concorrenti, e che finisce ora al vaglio dell’Agcom”.

La confessione di Roncaccia e la lite in diretta

Tutto parte da ciò che Alessandro Roncaccia ha raccontato a Marina La Rosa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre. Nel pomeriggio di venerdì 23, poche ore prima della puntata, Alex Belli gli avrebbe proposto un “dissing tra maschi alfa”, coinvolgendo anche Alessandro Varsi. Roncaccia ha accettato convinto che fosse qualcosa di ironico. Lo scontro andato in onda nella dodicesima puntata ha però superato qualsiasi copione, anche perché nel mezzo si è inserita Selvaggia Lucarelli, che ha definito Belli un “concorrente da quattro soldi”. La discussione è degenerata fino a sfiorare il contatto fisico, quando è stata chiamata in causa la moglie di un inquilino della Casa: i due si sono avvicinati tanto che gli altri concorrenti si sono messi in mezzo.

Un confronto pensato, non una lite dichiarata falsa

Nessuno, però, ha affermato che l’alterco visto in diretta fosse finto. La ricostruzione parla di un confronto che Belli, stratega consumato dei reality, aveva immaginato e proposto ad altri due concorrenti davanti alle telecamere, e non di una sceneggiatura firmata dagli autori o concordata nei dettagli. È persino probabile che la situazione sia sfuggita di mano allo stesso attore. Al Grande Fratello Vip non è vietato esasperare una lite, inscenare una faida o forzare simpatie e amicizie: tra le libertà di chi entra nella Casa c’è anche quella di giocare, costruire strategie o prepararsi un copione per rendere più avvincente un confronto che nasce da antipatie reali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI