La gelosia resta il tema del momento a Ballando con le Stelle, e Pasquale La Rocca torna a parlarne senza smentire nulla. Il ballerino conferma di aver messo in conto l’atteggiamento di Barbara d’Urso e racconta come ha scelto di affrontarlo.

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Da dove nasce la gelosia

Tutto comincia con la prima puntata, quando Barbara d’Urso ha dovuto valutare la coreografia di Ornella Muti e del suo maestro e ha dato alla coppia un 7. Il voto aveva una motivazione precisa: a suo giudizio mancava la passione che un tango pretende. A bordo campo Simona Ventura le ha chiesto se quel giudizio nascondesse un po’ di gelosia, e la giurata ha negato. Nei giorni seguenti, però, sia l’attrice sia il ballerino hanno confermato di leggere la situazione allo stesso modo.

La vicenda è andata avanti per una settimana intera, fino a indispettire la conduttrice, che nella seconda puntata ha voluto che entrambi dicessero apertamente perché la ritenevano gelosa. Ornella Muti è rimasta in silenzio, mentre La Rocca si è limitato a dire che la gelosia, in fondo, è un sentimento bello. La settimana successiva è arrivato un 10, con l’elogio per una prova definita “tutta bellissima” e la conferma che si era trattato di un gioco: “Li ho fatti giocare un po’, ora basta”.

Nella quarta puntata la giurata ha ritrovato l’imparzialità. Ha fatto i complimenti alla coppia per la coreografia, ma ha anche rilevato l’assenza della topline e criticato la tendenza a rifugiarsi in prove che restano nella zona di comfort. Ha apprezzato in particolare il lavoro del maestro, capace di dare luce e passione alle coreografie, mentre ha definito troppo comoda quella portata in pista con l’attrice.

Per molti il nodo è il triangolo tra il ballerino, la nuova allieva e l’ex partner, oggi in giuria, e da lì nascono i commenti più pungenti. Barbara d’Urso ha spiegato che le sue osservazioni riguardano soltanto il ballo.

La versione di La Rocca

Interpellato di nuovo sull’argomento, il ballerino non ritratta nulla e spiega perché, secondo lui, quel tipo di reazione era prevedibile.

Nel ballo, quando condividi qualcosa di molto forte con una persona e poi la dinamica cambia, è naturale che si crei un po’ di gelosia. Me lo aspettavo, anche se ammetto che mi sarebbe piaciuto venisse affrontato dall’altra parte con un pizzico di ironia e leggerezza. Io le ho affrontate con il sorriso perché per Barbara provo un bene sincero, con lei ho vissuto delle cose molto forti e non voglio che qualcuno le possa cancellare. Non ho alcuna intenzione di rinnegarle. Poi i rapporti si evolvono e naturalmente si modificano.

Il podio umano

Alla richiesta di indicare le partner da premiare, La Rocca ha citato le ultime tre in ordine di tempo: Federica Pellegrini, Barbara d’Urso e Ornella Muti. Nessuna graduatoria, però.

Chi al primo posto? Eh dai, non mi faccia fare classifiche. Tutte e tre mi hanno arricchito a livello umano. Con Federica è stato un viaggio pazzesco: è una macchina da guerra impressionante. Ricordo ancora prima dello spareggio finale, io ero consumato dall’emozione e dall’adrenalina, lei invece faceva stretching. Lì capisci perché i numeri uno dello sport sono dei giganti. Con Ornella Muti c’è una sintonia rara, dovuta a una super sensibilità che ci condividiamo: sotto la sua immagine iconica ci sono una fragilità e una profondità bellissime. E con Barbara d’Urso ho vissuto un’intesa e un percorso speciale che nessuno potrà mai cancellare.

L’ordine esatto dei gradini non lo sapremo mai. A restare fuori sono Luisella Costamagna, Wanda Nara e Nina Zilli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI