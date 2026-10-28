«Noi, un po’ meglio», la commedia sentimentale diretta da Daniele Luchetti e interpretata da Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, arriva su Netflix il 29 ottobre. I due attori danno volto a Simone e Lucia, una coppia alle prese con la scelta dell’adozione.

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Simone e Lucia, due caratteri agli antipodi

Simone fa il pompiere, tiene molto alla famiglia e sogna di diventare padre. Lucia lavora come infermiera, difende la propria indipendenza e non vuole saperne di convenzioni e maternità. Stanno insieme da quattro anni e il loro legame regge proprio perché su ogni cosa finiscono per contrattare, con ironia e senza drammi.

A un certo punto la storia prende però una direzione inattesa e la coppia avvia il percorso per adottare un bambino. Tra incontri con le istituzioni, colloqui, documenti da produrre e test psicologici, i due si trovano davanti a paure e desideri rimasti fino a quel momento in secondo piano.

Il cast e il percorso fino alla piattaforma

Dopo «Lacci» e «Confidenza», Luchetti cambia direzione. Firmano la sceneggiatura, insieme a lui, Enrico Audenino, Davide Lantieri e Serena Patrignanelli; la produzione è di Lucky Red. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il 18 ottobre, fuori concorso nella sezione Grand Public, e non passerà dalle sale: è un’esclusiva della piattaforma.

Accanto a Germano e Giannetta ci sono Anna Bonaiuto e Caterina Guzzanti, due psicologhe chiamate a valutare le richieste di adozione con approcci diversi, e la coppia formata da Ilaria Spada e Filippo Nigro, in apparenza più solida e in realtà più fragile. Nel cast anche Dajana Roncione, Jacopo Olmo Antinori e Francesca Romana De Martini.

Per Germano è la quinta collaborazione con Luchetti alla regia. Giannetta, invece, il grande pubblico televisivo l’ha conosciuta nei panni del capitano Anna Olivieri in «Don Matteo» e di Blanca nell’omonima serie Rai.

Le parole degli interpreti

Germano racconta cosa anima i due protagonisti:

«Raccontiamo lo sforzo che ognuno fa per uscire dalla propria zona di comfort e andare incontro all’altro. E il contrasto tra i modelli che siamo portati a interpretare e quello che sentiamo dentro».

Giannetta si sofferma invece su come ha costruito il personaggio e sul rapporto tra i due:

«Abbiamo cercato di rendere questa coppia vicina a tutti noi. Il loro rapporto è fatto di compromessi, vogliamo dare spazio al conflitto come espressione di una grande forma d’amore».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI