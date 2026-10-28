Arriva su Apple TV Nocturne, nuova serie thriller con i primi due episodi in programma venerdì 30 ottobre 2026. Il protagonista è Liev Schreiber, un ex soldato costretto a difendere la propria famiglia da un serial killer, interpretato da Stephen Graham. La storia è tratta dal romanzo The Sandman di Lars Kepler.

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Una caccia lunga dieci episodi

I primi due capitoli debuttano venerdì 30 ottobre e sono disponibili in tutto il mondo. Negli Stati Uniti il primo episodio si potrà vedere già dalle 21 ora della costa orientale di giovedì 29 ottobre, cioè dalle 2 del mattino di venerdì 30 in Italia. Poi la cadenza diventa settimanale, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 25 dicembre 2026, giorno del finale: la stagione ha dieci episodi in tutto.

I titoli dei primi due capitoli sono “Lazarus, Come Forth!” e “For Such a Time as This”. Il terzo, “Eyes on the Inside”, esce il 6 novembre, e il 13 novembre tocca a “The Courier”.

Al centro della vicenda c’è Jonah Lynn, ex soldato diventato detective della omicidi a Philadelphia, che lascia la città per cercare una vita più tranquilla nella Pennsylvania occidentale. La quiete dura poco: il serial killer Jurek Walter minaccia la sua famiglia e Jonah deve proteggerla, fino a mandare sulle tracce del criminale sua figlia Saga, agente dell’FBI.

Il cast di Nocturne

Liev Schreiber, che in carriera ha ottenuto nove nomination agli Emmy, interpreta il protagonista. Stephen Graham, fresco di tre vittorie agli Emmy per la serie Adolescence, da lui interpretata e scritta, è il killer che gli dà la caccia. Saga ha il volto di Zazie Beetz, vista in Deadpool e accanto a Joaquin Phoenix in Joker.

Completano il cast Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr. Schreiber, Beetz e i due autori di Lars Kepler sono anche tra i produttori esecutivi.

Da Lars Kepler allo schermo

Lars Kepler è lo pseudonimo di due autori svedesi, Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril. I loro dieci romanzi dedicati al personaggio di Joona Linna hanno venduto 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 40 lingue. La serie, che in lavorazione si chiamava Lazarus, porta la firma di Rowan Joffé, vincitore di un BAFTA, che l’ha creata, e di John Hlavin, che l’ha sviluppata: entrambi scrivono la sceneggiatura, sono produttori esecutivi e fanno da co-showrunner.

Tim Van Patten dirige i primi due episodi ed è produttore esecutivo. Per Apple TV la produzione spetta ad A+E Studios, in collaborazione con Range Studios.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI