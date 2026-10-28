Melanie Lynskey sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di Mushroom Murders: There’s More to Unearth, la miniserie true crime che Paramount+ porta sullo schermo nel 2027. L’attrice neozelandese interpreta Erin Patterson, nome al centro di uno dei casi di cronaca nera che hanno maggiormente scosso l’Australia negli ultimi anni.

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Il caso che ha ispirato la serie

Nel 2023 Patterson invitò a pranzo, nella sua casa nel Victoria, i parenti con cui i rapporti si erano rotti e i loro familiari, e servì a ciascuno un beef Wellington. Stando alla ricostruzione, il piatto era stato preparato con funghi death cap, tra i più tossici che esistano. Tre commensali non sopravvissero: Don e Gail Patterson e Heather Wilkinson, sorella di Gail. Il quarto invitato, Ian Wilkinson, si salvò dopo settimane di ricovero in ospedale. La vicenda è poi finita in tribunale: Patterson è stata condannata per omicidio e tentato omicidio e da settembre 2025 sconta l’ergastolo. La serie racconta i 97 giorni che separano quel pranzo dal suo arresto.

Chi firma la serie

Il dramma, in sei episodi, nasce da un’idea di Anya Beyersdorf, Daina Reid e Deb Balderstone ed è prodotto da Soapbox Pictures. Reid dirige tutte le puntate, mentre alla sceneggiatura lavorano anche Dianne Taylor e Belinda Chayko. Alla produzione esecutiva, accanto a Lynskey, figurano Xavier Marchand e Sophia Mogford per Paramount+.

Sul progetto è intervenuta Beverley McGarvey, presidente di Network 10 e responsabile dello streaming per Paramount Australia.

“This is an ambitious series that brings a gripping real-life story, that captivated Australia and the world, to the screen with the scale, quality and creative vision audiences expect from Paramount+.”

McGarvey ha aggiunto che si tratta di un tassello importante nel catalogo di racconti di alto profilo del servizio e che l’ingresso di Lynskey è motivo di soddisfazione, per il valore che porterà sia davanti sia dietro la macchina da presa.

Melanie Lynskey, davanti e dietro la macchina da presa

Lynskey recita nei panni di Patterson, siede tra i produttori esecutivi e partecipa alle scelte creative della miniserie. Per lei è un ritorno su Paramount+, dove il pubblico la conosce per Yellowjackets, la cui stagione finale arriverà il 20 novembre. Nel suo percorso recente ci sono anche il film Netflix Don’t Say Good Luck, una partecipazione a Matlock di CBS al fianco del marito Jason Ritter e la prima stagione di The Last of Us.

L’annuncio del suo ingaggio è arrivato durante gli upfront di Paramount+ e Ten, ospitati al MasterChef Kitchen dei Royal Melbourne Showgrounds, dove la notizia ha suscitato stupore tra i giornalisti e gli addetti ai lavori presenti. La vicenda giudiziaria, del resto, ha già alimentato podcast, libri e altri progetti televisivi, e ora approda su un set australiano con un volto internazionale a guidarlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI