Ava Allan torna nei panni di Jana Boggs nella terza stagione di Georgie & Mandy’s First Marriage, lo spin-off di Young Sheldon con Montana Jordan ed Emily Osment. L’ex fidanzata di Georgie Cooper riappare dopo cinque anni di assenza dal franchise, e il suo arrivo potrebbe mettere in difficoltà il matrimonio dei due protagonisti.

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La conferma arrivata dal set

La notizia l’ha resa pubblica la stessa Emily Osment, che su Instagram ha condiviso una foto scattata durante le riprese di una scena in un ristorante: nello scatto l’attrice che interpreta Mandy compare accanto ad Ava Allan. Sotto l’immagine ha scritto una battuta che dice molto sul tono del momento.

«Beh, QUESTO non promette niente di buono»

Allan ha risposto con un laconico «Uh oh» e poi ha rilanciato il post nelle proprie storie, annunciando che il segreto era ormai svelato.

«Secret’s out! Guess who’s coming back»

Nella fotografia Mandy e Jana sono insieme, senza Georgie, e della trama non si sa ancora nulla: né le circostanze dell’incontro né che cosa l’ex fidanzata porterà nella serie. Quella di Jana resta comunque la prima apparizione nello spin-off.

Chi è Jana Boggs, la ragazza prima di Mandy

Jana è entrata nella storia dei Cooper nella terza stagione di Young Sheldon, dove Ava Allan l’ha interpretata in nove episodi distribuiti tra la terza e la quinta stagione. Con Georgie ha vissuto una relazione adolescenziale segnata da momenti complicati, tra cui la paura di una gravidanza rivelatasi poi un falso allarme. Il rapporto è finito quando il ragazzo ha annunciato di voler lasciare il liceo, nella quinta stagione, e appena otto episodi più tardi Georgie ha conosciuto Mandy: dalla gravidanza inattesa è nata CeeCee, poi è arrivato il matrimonio.

Prima di Mandy, Jana resta la ragazza più importante nella vita di Georgie. Riportarla sullo schermo permette alla sitcom di recuperare un pezzo del passato del protagonista che finora era rimasto fuori dalla narrazione.

Cosa può significare per Georgie e Mandy

In questa terza stagione i due hanno dovuto affrontare tensioni familiari, rapporti sempre più tesi con Mary Cooper e le difficoltà di crescere la piccola CeeCee. L’arrivo di un’ex fidanzata può aggiungere un ulteriore motivo di instabilità, ma nessuno ha confermato l’ipotesi di un triangolo amoroso: la presenza di Jana potrebbe servire piuttosto a mostrare quanto Georgie sia cambiato rispetto agli anni di Young Sheldon.

Il titolo stesso della serie, Georgie & Mandy’s First Marriage, allude a un matrimonio che non è detto duri per sempre, e già in The Big Bang Theory erano emersi accenni alla complicata vita sentimentale adulta di Georgie. Il ritorno di Ava Allan conferma in ogni caso la volontà di tenere saldo il filo con Young Sheldon, recuperando personaggi e relazioni che hanno costruito l’universo narrativo della famiglia Cooper.

Negli Stati Uniti la terza stagione è cominciata l’8 ottobre 2026 su CBS, mentre in Italia è arrivata il 27 ottobre su HBO Max. La data dell’episodio con il ritorno di Jana non è stata annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI