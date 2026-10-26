La quinta e ultima stagione di The Lincoln Lawyer arriverà su Netflix nel corso del 2027. Lo ha confermato Michael Connelly, autore dei romanzi da cui la serie è tratta e produttore esecutivo dell’adattamento con protagonista Manuel Garcia-Rulfo.

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Quando esce la quinta stagione

Connelly ne ha parlato su Threads, mentre promuoveva The Hollow, il nuovo romanzo dedicato a Harry Bosch. La piattaforma aveva invece comunicato a maggio 2026 che il quinto ciclo avrebbe chiuso definitivamente la storia dell’avvocato di Los Angeles. Le riprese, iniziate a marzo, si sono concluse a luglio 2026, con un budget stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari a episodio.

A far pensare a tempi più lunghi è il precedente della quarta stagione, arrivata in catalogo a febbraio 2026 dopo circa sette mesi e mezzo di post-produzione, mentre la terza era uscita appena quattro mesi dopo la fine delle riprese. Il nuovo ciclo seguirà una strada più vicina alla quarta, e questo colloca l’uscita tra febbraio e aprile 2027. Una data precisa, però, non è ancora stata annunciata.

Il caso di Resurrection Walk e il cast

Gli episodi sono dieci, liberamente tratti da Resurrection Walk, il romanzo pubblicato da Connelly nel 2023. La storia riparte da dove si era chiusa la quarta stagione, quando Mickey Haller ha scoperto di avere una sorellastra, Emi Finch, interpretata da Cobie Smulders e ora personaggio regolare. Sarà lei a chiedergli aiuto per far scarcerare una donna condannata ingiustamente per omicidio. La sentenza risale a sei anni prima e va ribaltata, mentre emerge un intreccio di corruzione e falsità che rischia di travolgere anche il passato dell’avvocato.

L’esperienza della stagione precedente, in cui lo stesso Mickey era finito sotto accusa per un omicidio che non aveva commesso, peserà sul modo in cui affronterà la sua ultima battaglia giudiziaria. Accanto a Garcia-Rulfo tornano Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco), Neve Campbell, Krista Warner, Angélica María e Gigi Zumbado. Tra le new entry ci sono Chris Diamantopoulos (Frank Silver), Corbin Bernsen (Richard Finch), Steve Howey (Brian Cunningham), Diane Guerrero (Natalia), Richard Cabral (Benny Perez), Amy Aquino, Tricia Helfer e Keir O’Donnell, oltre a Patty Guggenheim (Allison Finch), Teresa Maria (Tina Perez) e Iker Garcia (Rafa Wagner). Torna anche il cane Reece. Gli showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno promesso un finale all’altezza del protagonista, con archi narrativi completati anche per Lorna, Izzy e Cisco.

Lo spin-off su Emi Finch

La fine di The Lincoln Lawyer non coincide necessariamente con la chiusura del franchise. Ad agosto 2026 è emerso lo sviluppo di una serie dedicata proprio a Emi Finch, il personaggio di Cobie Smulders, con Humphrey, Rodriguez e Matthew J. Lieberman coinvolti. I tre produttori avrebbero proposto l’idea a Netflix, che l’avrebbe acquistata durante l’incontro commissionando subito una sceneggiatura. Non c’è ancora un ordine di serie, ma il progetto è partito in tempi rapidi.

Emi, del resto, è un personaggio originale, creato appositamente per la televisione e assente dai libri di Connelly, nato anche per colmare il vuoto lasciato da Harry Bosch, i cui diritti appartengono ad Amazon.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI