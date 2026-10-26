La trentesima stagione di Un Posto al Sole continua con le puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 novembre su Rai 3, ogni sera alle 20:50. La settimana ruota attorno alla posizione di Greta, al sostegno di Roberto e ai guai che travolgono il Caffè Vulcano.

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Il caso di Greta, tra Roberto e Marina

La settimana si apre con l’interrogatorio della PM Lucia Cimmino, decisa a dimostrare la colpevolezza di Greta. La ragazza deve così rendersi conto di quanto sia delicata la sua posizione, ma trova un punto fermo in Roberto, che si spende per sostenerla e per scagionarla. Marina assiste in silenzio alla vicinanza tra i due e sente crescere la pressione mentre cerca di tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Roberto resta sorpreso dalla comprensione inusuale di Marina. Giovedì decide di affrontare Scala in prima persona e il giorno dopo gli chiarisce che sfidarlo sarebbe un errore. Convinto dell’innocenza di Greta, continua a credere che dietro la vicenda ci sia il misterioso finanziatore di Mori.

Il Caffè Vulcano e il piano di Lorenza

Il locale si prepara a celebrare lo Día de los Muertos, la ricorrenza messicana dedicata ai morti. L’idea di portarla al Vulcano è di Lorenza, la nuova cameriera, che propone di seguirne le usanze come si fa nel suo paese: la proposta viene accolta e la festa parte con entusiasmo. Una salsa finita nel piatto sbagliato rovina però tutto, con un incidente che mette a rischio la riuscita della serata e la reputazione del locale.

Per Silvia si annuncia una settimana complicata: deve limitare i danni economici e di immagine e fronteggiare Lorenza, che sembra avere un piano ben preciso. La frattura nello staff si allarga e spinge Diego ad aprire finalmente gli occhi: dopo averle dato fiducia e comprensione, comincia a dubitare della collega e resta deluso dal suo comportamento, come altri dipendenti del locale.

Il vero nodo, però, è la richiesta di Lorenza: vuole del denaro per andarsene, un ricatto che pesa come un macigno sul Caffè Vulcano. Il colpo è duro, ma i tre soci riconosceranno gli sbagli commessi con Samuel e Micaela e guarderanno al futuro più uniti di prima.

Renato, la casa e le altre trame

Una tegola arriva anche su Silvia e Michele da parte di Renato: dopo aver raccolto le forze, comunica loro la decisione di vendere la casa, l’appartamento in cui vivono in affitto. Per i due si aggiunge così un nuovo problema, proprio mentre il Vulcano è sotto pressione.

Nella stessa settimana si intrecciano altri fili. Per risolvere un problema bestiale, Alberto chiede aiuto a Guido e, ancora di più, a Mariella: la moglie scopre che il cane che lo aveva terrorizzato è una vecchia conoscenza, ma il marito non ha alcuna intenzione di assecondare il suo slancio animalista. Cristina, intanto, subisce l’agguato di una giornalista di Radio Golfo decisa a intervistarla.

Nunzio e Rossella, ignari di quello che sta succedendo a Michele e Silvia, sono sempre più presi dal progetto della nuova casa. Manuela non ha ancora digerito l’idea di restare fuori dalla radio, mentre Micaela si appresta a condurre il suo nuovo programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI