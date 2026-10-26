Lunedì 26 ottobre, questa sera, Canale 5 manda in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio come opinioniste. La serata ruota attorno a un nuovo televoto e ai confronti più accesi dentro la casa.

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Il televoto positivo e la corsa alla salvezza

Il pubblico da casa deve esprimersi su quattro concorrenti: Roncaccia, Valeria Marini, Alex Belli e Marina La Rosa. Con il televoto positivo nessuno lascia subito il programma, ma chi raccoglie meno preferenze diventa il primo candidato alla prossima eliminazione. La tensione si sposta tutta sulla graduatoria e su chi rischia di finire in fondo.

Stando ai sondaggi online circolati in queste ore, il più gradito sarebbe Alessandro Roncaccia con il 35%, seguito da Marina La Rosa al 25%. Più indietro Alex Belli, fermo al 21%, e Valeria Marini al 19%. Sono rilevazioni non ufficiali, che da una all’altra cambiano anche molto: conterà il verdetto del televoto in diretta.

Due concorrenti possono comunque dormire sonni tranquilli: Giulia Provvedi e Danto sono immuni e restano fuori dal conteggio. Nella parte finale della puntata arriveranno anche le nuove nomination, che definiranno il prossimo capitolo del gioco.

Faccia a faccia e nuovi equilibri

Il bacio tra Roncaccia e Piera ha lasciato il segno e ha aperto un fronte di discussione con Alex Belli, già protagonista di un confronto molto teso con l’ex volto di Italia Shore. Tra i due è atteso un nuovo faccia a faccia, mentre il rapporto con Giulia Provvedi sembra essersi disteso dopo i chiarimenti degli ultimi giorni. Intanto Piera sembra aver ritrovato una certa sintonia proprio con Roncaccia, e su questo atteggiamento Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno opinioni diverse: il dibattito in studio promette scintille.

Marina La Rosa continua a far parlare di sé dopo il bacio con Belli, mentre Valeria Marini si conferma la vera animatrice dell’edizione, capace di generare meme e momenti virali su ogni piattaforma. Ai GF Vip Awards i concorrenti l’hanno indicata come miglior rubascena e protagonista assoluta, mentre a Marina La Rosa è andato il titolo di miglior provocatrice e regista occulta. Dopo l’eliminazione di Giacomo Gallani, insomma, gli equilibri interni sono tutti da ridefinire.

Sorprese, esibizioni e nomination

La serata riserva anche qualche momento più leggero. Giulia Provvedi riceverà una sorpresa speciale: l’incontro con la sorella Silvia. Spazio poi al localino, con due nuove esibizioni: Alessandro Varsi si calerà nei panni di Franco Califano, mentre Andreas Muller canterà Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani. A chiudere la puntata sarà un nuovo giro di nomination.

Per seguire il programma fuori dalla prima serata, la diretta dalla casa è disponibile tutti i giorni alle 13:35 su Canale 5, su Italia 1 alle 13 e alle 18:50, su La5 alle 12 con un riepilogo, su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind alle 6 e i Live dalle 9 fino alle 0:15. La diretta h24 è accessibile anche sul sito ufficiale e sui profili social del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI