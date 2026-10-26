Far Away torna su Canale 5 con la seconda stagione. Mediaset ha confermato che i nuovi episodi andranno in onda in esclusiva sulla rete, ma una data non è stata ancora comunicata.

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La seconda stagione è annunciata, la data no

L’annuncio è passato da un video social in cui Piersilvio Berlusconi appare nei panni di un cantante neo-melodico, con immagini generate dall’intelligenza artificiale. Il messaggio, però, è chiaro: la serie turca tornerà. Giorno e orario ufficiali non sono ancora stati resi noti, quindi dovrete aspettare per sapere quando e con quale frequenza vi darà appuntamento.

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono cambiate più volte. A settembre si ipotizzava un ritorno in prima serata a novembre 2026, con la possibilità di raccogliere il testimone di Racconto di una Notte. Più di recente si è parlato di gennaio o febbraio 2027. Nessuna delle due ipotesi ha ricevuto conferme, e anche le voci su un debutto nei primi giorni di ottobre sono rimaste senza seguito: la prima serata, al momento, resta soltanto una possibilità.

Nell’attesa, le puntate già andate in onda sono disponibili su Mediaset Infinity.

Uno share che ha superato il 22%

La prima stagione, trasmessa fino a metà settembre, ha conquistato spettatori di età molto diverse e ha creato una comunità particolarmente attiva anche sui social. Durante l’estate l’hanno seguita oltre due milioni di telespettatori, con uno share superiore al 22%. Lo stop non è una cancellazione: da settembre il daytime pomeridiano è tornato a Uomini e Donne, nell’ambito della riorganizzazione autunnale del palinsesto. La pausa ha alimentato l’attesa, e in tanti avete chiesto quando sarebbero arrivati i nuovi episodi. La scelta di Canale 5 rientra nella strategia della rete sulle dizi, le serie turche che negli ultimi anni hanno guadagnato sempre più spazio nella programmazione italiana.

Alya e Cihan, di nuovo insieme

Al centro della storia ci sono Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, interpreti di Alya e Cihan. Il loro rapporto è uno degli elementi portanti della serie e ha contribuito al successo della produzione anche fuori dalla Turchia. Con i nuovi episodi potrete seguire l’evoluzione delle loro vicende e i successivi sviluppi della trama.

Il titolo originale è Uzak Şehir. La seconda stagione è già stata realizzata e trasmessa in Turchia e conta 35 puntate originali, quindi il materiale non manca. L’arrivo su Canale 5 conferma la fiducia di Mediaset in un titolo che ha saputo costruirsi rapidamente un pubblico fedele anche in Italia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI