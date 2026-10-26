Il pomeriggio di domenica 25 ottobre 2026 vede Amici di Maria De Filippi davanti a Domenica In e Verissimo, mentre nell’access prime time Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna arrivano al traguardo separati da poche decine di migliaia di spettatori. Ecco i dati Auditel della fascia pomeridiana, del preserale e dell’access.

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La sfida del pomeriggio

Su Rai1 la domenica comincia con TG1 Libri, che raccoglie 3.266.000 spettatori e il 25,6% di share, mentre la presentazione di Domenica In si ferma a 1.949.000 spettatori, pari al 16,2%. Il programma di Mara Venier apre con 1.987.000 spettatori e il 17,7%, scende a 1.737.000 e al 16,5% nella seconda parte e saluta il pubblico con 1.567.000 spettatori e il 15,4%. Segue Da Noi… a Ruota Libera, con Francesca Fialdini, che tiene davanti alla tv 1.787.000 spettatori, il 14,9%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.088.000 spettatori, 16,2%), Amici di Maria De Filippi fa la parte del leone con il 21% di share e 2.400.000 spettatori, il risultato più alto del pomeriggio tra i programmi in gara. Dietro al talent show si piazza Verissimo: la prima parte, condotta da Silvia Toffanin, totalizza 2.088.000 spettatori con il 20,3%, la seconda, Giri di Valzer, sale a 2.114.000 e al 17,8%, e il programma chiude con 2.011.000 spettatori e il 15,1% di share. In entrambe le frazioni la trasmissione resta sopra i due milioni di spettatori, un dato che le consente di tenere il passo della rete ammiraglia di Mediaset.

Preserale, L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale la partita resta saldamente in mano a Rai1. La Sfida dei 7 di L’Eredità porta a casa 2.998.000 spettatori con il 20,2% di share, mentre il quiz vero e proprio vola a 4.013.000 spettatori con il 23,4%, oltre la soglia dei quattro milioni. Su Canale5 Caduta Libera, Inizia la Sfida si ferma a 1.976.000 spettatori e al 14,2%, mentre la puntata del quiz di Max Giusti conquista 2.280.000 spettatori con il 14,1%. Il confronto si chiude quindi con un margine netto per il game show di Rai1, avanti sia nel numero di spettatori sia in percentuale di share.

Access prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

In access prime time il duello si fa molto più serrato. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, totalizza 4.126.000 spettatori con il 20,9% di share. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna si ferma a 3.461.000 spettatori e al 18,5% e fa da apripista al programma di Gerry Scotti e Samira Lui, La Ruota della Fortuna, che raccoglie 4.088.000 spettatori e il 20,6% di share. Tra i দুই titoli principali il divario è di poche decine di migliaia di spettatori, con un vantaggio minimo per il quiz di Rai1.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI