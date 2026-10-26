Eleonora Daniele torna in seconda serata su Rai 1 con “Storie di sera”: la nuova stagione parte lunedì 26 ottobre, alle 23.40, e la prima puntata ha al centro il caso di David Rossi. L’appuntamento è fisso, ogni lunedì.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno in seconda serata

Nato come spin-off di “Storie italiane”, il contenitore che la stessa Daniele conduce su Rai 1 nella fascia del mattino dal 2013, il programma si è ritagliato nel tempo un’identità autonoma. Rispetto alle stagioni precedenti l’impianto resta invariato, e il perché lo spiega la conduttrice, ideatrice del format insieme ad Alessia Sodano.

«La struttura è rimasta la stessa delle precedenti stagioni perché lo stesso è il nostro obiettivo: non cerchiamo lo scoop, ma l’approfondimento personale legato all’ospite in studio»

Si parte sempre da una vicenda, sovente poco nota, da cui si sviluppa il racconto del cammino umano di chi siede in studio. Gli ascolti sono in crescita: dal 2023, anno della prima stagione, il programma ha guadagnato più di 2 punti di share. Il pubblico è in prevalenza femminile e in parte già fidelizzato da “Storie italiane”. La conduttrice legge così il legame con chi guarda:

«Le persone ti seguono quando si rendono conto che non le prendi in giro, fai un’informazione equilibrata e se c’è da sostenere una posizione in nome della verità ti schieri senza esitazione»

David Rossi e gli altri casi

La prima puntata è dedicata a David Rossi, responsabile della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, il cui corpo fu trovato in strada nel 2013 dopo la caduta dalla finestra del suo ufficio. Stando a quanto annunciato, durante la serata andrà in onda un audio esclusivo che potrebbe dimostrare come, a tredici anni dalla morte, la verità faccia ancora paura a qualcuno. In studio ci saranno la madre Vittoria e il fratello Ranieri, che dopo le novità emerse dalla Commissione parlamentare d’inchiesta chiederanno che si faccia piena luce sul caso.

Le nuove puntate torneranno anche su storie già affrontate, come quella di Emanuela Orlandi, la quindicenne di cui si sono perse le tracce a Roma nel 1983. Secondo la conduttrice, sono vicende che uniscono un passato segnato da un grande fatto di cronaca a una forte dose di attualità:

«hanno in sé un passato dirompente legato a un grosso fatto di cronaca e insieme racchiudono una dose di forte attualità come tutte le storie che trattiamo nel programma»

La storia che Daniele vorrebbe raccontare

Tra le vicende che la conduttrice vorrebbe portare in questa stagione c’è quella di Matilde Spadafora, madre di Roberta Lanzino, la ragazza stuprata e uccisa in Calabria il 26 luglio 1988, quando aveva diciannove anni.

«È una donna meravigliosa che continua a lottare perché gli assassini di sua figlia non sono mai stati individuati e sono rimasti impuniti. Matilde gira ancora per le scuole per spiegare quale sia il dovere del rispetto da parte dei maschi. Mi piacerebbe poterle dare giustizia, penso che tra i compiti del servizio pubblico ci sia anche questo»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI