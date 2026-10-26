Rosario Fiorello ha sorpreso tutti durante la puntata de ‘La Pennicanza’, in onda su Rai Radio2 e visibile sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay: il conduttore ha annunciato che tornerà su Rai1. Non ha però detto quando né in che forma avverrà il rientro, perché lo stesso Fiorello ha glissato con ironia.

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L’annuncio in diretta

Lo showman, accanto a Fabrizio Biggio, ha dato la notizia in apertura di trasmissione con la leggerezza che lo contraddistingue, senza sciogliere la riserva sui dettagli. Ai microfoni ha detto di voler comunicare una cosa sola, di non sapere se il pubblico ne sarà contento e di non voler aggiungere altro. Poi, rivolgendosi agli ascoltatori, ha chiesto di non domandargli perché e come: il ritorno ci sarà, ma su modalità e tempi è rimasto sul vago.

Il programma che ha ospitato l’annuncio va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45, con la versione visual trasmessa sul canale 202 e disponibile in streaming. La seconda settimana di messa in onda si apre dunque con una notizia che riguarda la prima rete, ma che per ora resta un capitolo aperto.

Il precedente del 18 ottobre

L’annuncio è particolarmente atteso per il risultato dell’ultimo esperimento televisivo di Fiorello, andato in scena lo scorso 18 ottobre subito dopo l’edizione serale del telegiornale, con il titolo ‘Tg1 edizione più che straordinaria’. Era un quarto d’ora di varietà di nuova generazione, costruito su ospiti, gag insieme a Biggio e sul coinvolgimento dei giornalisti della redazione.

La formula ha funzionato molto bene sul piano degli ascolti: 4.826.000 spettatori e il 26,3% di share, numeri che hanno spinto lo stesso conduttore a definire l’operazione un successo. Alla trasmissione avevano preso parte, accanto allo showman, Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI