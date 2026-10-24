La lite più accesa di questa edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe nata per caso. A rivelarlo è stato Alessandro Roncaccia, che al termine della puntata di venerdì ha raccontato a Marina La Rosa di aver ricevuto da Alex Belli, poche ore prima, una proposta piuttosto esplicita: mettere in scena un faccia a faccia da “uomini alfa”.

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La proposta arrivata prima della diretta

Nel pomeriggio, prima che le telecamere si accendessero, Belli si è avvicinato a Roncaccia e ad Alessandro Varsi per capire se avessero voglia di accendere la serata con qualche scintilla. Dopo la chiusura della puntata, Marina La Rosa ha voluto verificare quella ricostruzione con il diretto interessato.

Ma è vero che ti aveva detto “in puntata facciamo un po’ di caos?”

Il venticinquenne non ha smentito, anzi ha confermato che l’idea era partita dal coinquilino.

Lui mi ha annunciato che voleva uno scontro. Mi ha detto, “vogliamo fare uno scontro da uomini alfa?”. Io l’ho presa a ridere, c’era anche Varsi, che ha detto, “dai, facciamolo”. Poi ci hanno chiamato in confessionale e Varsi ha iniziato a parlare di Alex e aveva deciso che ci doveva essere questa cosa di scontrarsi. Io ho detto, “se la vogliamo fare, facciamola”. Però io gli avevo dato un tono più scherzoso, invece lui l’ha usata per emergere un po’. Poi dopo che Selvaggia gli ha detto che anche lui non sta facendo molto, allora ha iniziato a fare la sceneggiata contro di me.

Roncaccia ha poi precisato di essersi detto disponibile a un confronto, ma solo a patto che nascesse in modo naturale.

Io ero più nel mood che se doveva succedere era bene che succedesse. Varsi era pronto, non vedeva l’ora. Io all’inizio nemmeno avevo capito che scontro dovevo fare con lui.

La reazione di Marina La Rosa

La confessione ha lasciato la coinquilina senza parole: secondo lei quella lite sarebbe stata costruita a tavolino, senza nulla di autentico. Un sospetto rafforzato, a suo dire, dal fatto che appena Ilary Blasi ha salutato il pubblico, Belli si sarebbe avvicinato a Roncaccia per chiarire e riportare il rapporto su un piano amichevole.

Ma lui è così, ha preparato questa cosa e poi ho visto che poco fa parlava con te tranquillamente e ti ha detto, “ragazzi buonanotte, domani mattina ci svegliamo e chiacchieriamo”. Alla fine ha chiarito tutto. Per me resta assurdo, vuol dire che non ha nessuna sostanza.

Roncaccia ha rincarato la dose, spiegando che quel riavvicinamento immediato è, ai suoi occhi, la prova dell’abilità del coinquilino.

Sì, abbiamo chiarito, ma perché lui è molto bravo in questo. Appena la puntata è finita si è avvicinato e mi ha detto che lui è fatto così, la sua famiglia è un confine da non varcare e il venirmi sotto era un gesto per dirmi di fermarmi. È fatto così, io non ci sarei mai andato a parlare.

Il copione saltato in diretta

Secondo il racconto del giovane, Belli aveva in mente un faccia a faccia con lui e Varsi, ma non così duro come quello che poi si è visto in studio.

Poi lo scontro si è allargato perché si è sentito toccato da Selvaggia. Poi anche io che gli ho detto del cinema, dell’attore. Lui ci crede tanto e ha rosicato quando gli ho detto che è un attore da quattro soldi. Non stavi a fare il GF Vip a 50 anni se campavi con il cinema. Ci sarà un motivo se sta qui dentro insieme a me.

Nel corso del botta e risposta Roncaccia gli ha anche rinfacciato i tempi della sesta edizione del programma, quando si era avvicinato a Soleil Sorge pur avendo una moglie a casa; a far uscire Belli dal copione è stata anche la chiamata in causa di Delia. Da parte sua, Belli ha liquidato come adolescenziale e priva di sostanza la storia nata tra Roncaccia e Piera Meloni.

Gli animi si sono surriscaldati al punto che Valeria Marini, Alessandro Varsi e Piera Meloni sono dovuti intervenire per separare i due, arrivati a pochi centimetri l’uno dall’altro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI