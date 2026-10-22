Sono sette i concorrenti del Grande Fratello Vip finiti al televoto dopo la puntata di lunedì 19 ottobre. Per loro la partita si chiude venerdì 23 ottobre, quando il pubblico sarà chiamato a salvare il proprio beniamino: chi prende meno voti dovrà lasciare la Casa.

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Cosa è successo nella puntata di lunedì 19 ottobre

La serata si è aperta con l’esito del primo televoto, quello che metteva in sfida Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Ilary Blasi ha annunciato la salvezza dei primi tre, mentre Jonathan si è fermato al 17,1% delle preferenze, il dato più basso del gruppo, diventando così il primo nome a rischio di uscita. Alessandro Varsi ha toccato il 37,64%, Carmen Di Pietro il 26,58% e Valeria Marini il 18,68%.

Subito dopo è scattato un televoto flash, costruito intorno alla busta nera aperta in studio. Dentro c’erano i nomi di tre concorrenti giudicati poco coinvolti nelle vicende della Casa: Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani e Jonathan Kashanian. Dalla sfida tra i due “comodini” è uscito il secondo candidato all’uscita, perché il pubblico ha salvato Carmen con il 66,24%, lasciando Giacomo al 33,76%. Nessuno dei due, comunque, ha lasciato il programma nella stessa serata.

Chi sono i sette concorrenti al televoto

Le nomination degli inquilini hanno poi aggiunto cinque nomi a quelli già decisi dal pubblico. A raccogliere più voti dentro la Casa sono stati Guendalina Tavassi, Megan Ria, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa, che si sono così uniti a Jonathan e Giacomo. Il televoto riguarda quindi Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Megan Ria, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa.

Guendalina Tavassi ha incassato il numero più alto di segnalazioni, tre, arrivate da Alessandro Varsi, Megan Ria e Giacomo Gallani. Seguono con due nomination ciascuno Andreas Müller, segnalato da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa, indicata da Federica Morello e Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, indicato da Marina La Rosa e Alex Belli, e Megan Ria, votata da Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro.

I sondaggi diffusi in queste ore danno Marina La Rosa al 22,31% e Guendalina Tavassi al 17,55%, con Giacomo Gallani fermo al 6,49%, dato che lo renderebbe il più esposto di tutti.

Come funziona il voto in positivo

Il televoto di questa settimana è positivo: non si sceglie chi mandare via, ma chi si vuole tenere in gioco. Chi raccoglie meno preferenze è costretto ad abbandonare la Casa. La puntata di lunedì si è chiusa senza eliminazioni, con una rosa di candidati più ampia del solito, e il verdetto arriva venerdì 23 ottobre.

L’uscita precedente, datata 16 ottobre, aveva riguardato Moreno Morello, battuto in un televoto che lo vedeva contrapposto ad altri cinque concorrenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI