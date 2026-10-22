Ancora scintille al tavolo dei giudici di Tale e Quale Show. Nell’ultima puntata Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio sono tornati a scontrarsi in diretta: la cantante, forse convinta di avere il microfono spento, ha commentato senza troppi filtri gli interventi del collega.

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Il botta e risposta in diretta

Tutto parte dalla stroncatura di Andrea Perroni. Malgioglio ha definito terribile la sua esibizione sulle note di un brano di Luca Carboni, facendo notare che nemmeno l’accento bolognese del cantautore era stato rispettato. La platea ha reagito con i fischi, ma lui non si è scomposto: si è alzato, ha raggiunto il centro del palco e se li è presi tutti, dicendo che le critiche non lo spaventano.

Per spiegarsi ha tirato in ballo le due edizioni dell’Eurovision Song Contest che ha raccontato dall’Italia al fianco di Gabriele Corsi, ricordando come i suoi giudizi siano finiti ovunque, ripresi e tradotti in ogni lingua.

Voglio dire una cosa molto importante a loro. Io ho avuto la fortuna di condurre l’Eurovision dall’Italia per due anni, con Gabriele Corsi. E ho avuto tante di quelle critiche, mi hanno criticato perché non mi piacevano dei cantanti, eccetera, e sono stato per la prima volta… l’unico presentatore, al quale hanno ripreso e tradotto i commenti in tutte le lingue

Dalla sua postazione in giuria, Elettra Lamborghini non ha apprezzato l’aneddoto e ha reagito ad alta voce:

Ma chi se ne frega. E sti cavoli! Raga, ma parliamo di Luca Carboni!

Malgioglio ha proseguito per la sua strada, rivendicando la propria sincerità: quando qualcosa non gli piace, lo dice. La collega ha continuato a protestare, ripetendo che della sua esperienza all’Eurovision non importa nulla a nessuno.

Un rapporto logoro da anni

Il botta e risposta non nasce dal nulla. Elettra Lamborghini, come il collega, ha commentato per l’Italia l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna insieme a Gabriele Corsi, e il passaggio di Malgioglio sul proprio ruolo di unico commentatore capace di far discutere mezzo mondo, con la polemica con la cantante Chanel diventata un caso in Spagna, non è sembrato casuale.

I dissapori, però, vengono da più lontano. Nell’estate del 2023 Malgioglio aveva attaccato il team della cantante, accusandola di comportarsi da diva al Padova Pride Village. Lei aveva replicato poche ore dopo, dicendosi basita, smentendo quel racconto e invitandolo a rivolgerle le critiche di persona, non attraverso social e interviste.

Lo scorso settembre la tensione è risalita: in un’intervista Malgioglio ha sostenuto che Elettra non sappia cantare né ballare, aggiungendo di non capire come possa sedere al tavolo dei giudici di Tale e Quale Show. Poi ha provato a ridimensionare, spiegando che si era trattato di una provocazione, che la collega gli diverte e che tra loro c’è un rapporto di amicizia.

Il messaggio di scuse senza risposta

A mettere una pezza ci aveva provato lo stesso Malgioglio, raccontando di aver mandato un messaggio di scuse alla collega.

La mia era una battuta ironica, le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta.

La risposta, in effetti, non è arrivata. Alla prima puntata del programma il gelo tra i due è sembrato evidente: nessuna interazione, distanze mantenute per tutta la serata, con i telespettatori pronti a notare quanto i due colleghi, seduti allo stesso tavolo, restassero lontani.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI