Le riprese della quinta stagione di Bridgerton sono finite. A confermarlo è Luke Thompson, interprete di Benedict nella serie, durante un’ospitata al programma britannico This Morning. I nuovi episodi avranno al centro la coppia formata da Francesca Bridgerton e Michaela Stirling.

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Ciak, si è chiuso il set di Bridgerton 5

L’attore ha raccontato la fine della lavorazione mentre era in onda su ITV per promuovere lo spettacolo teatrale The Lives of Others, in cui recita al fianco di Keira Knightley. L’intervista è andata in onda il 20 ottobre 2026, quasi sette mesi dopo il primo ciak, che era scattato nel Regno Unito il 24 marzo dello stesso anno, con gli Shepperton Studios di Londra come base principale della produzione.

Chi temeva di dover dire addio a Benedict può tirare un sospiro di sollievo: il ruolo da protagonista passa a un’altra coppia, ma il personaggio resta dentro la storia. Una precisazione che pesa, visto che Benedict è stato al centro della quarta stagione, quella dedicata alla sua storia con Sophie Baek.

Anche la troupe ha salutato i luoghi del set. Il 16 ottobre la direttrice della fotografia Alicia Robbins ha affidato ai social un addio alla location di Richmond, il borgo londinese affacciato sul Tamigi, ricco di dimore storiche e parchi, da sempre tra i preferiti dalle produzioni ambientate nell’epoca Regency.

Quando arriva la quinta stagione su Netflix

Per ora la piattaforma indica soltanto il 2027, senza una data precisa. Le stagioni precedenti insegnano che i tempi tra l’ultimo ciak e il debutto possono variare parecchio: si va dai circa quattro mesi della seconda ai dieci della prima, fino ai quattordici della terza. La quarta ha chiuso le riprese a giugno 2025 ed è arrivata a gennaio 2026, dopo sette mesi circa, con i primi quattro episodi.

A conti fatti, la finestra più plausibile resta la tarda primavera o l’estate del 2027. C’è anche chi, tra i fan, punta su giugno, il mese del Pride: un’ipotesi che avrebbe un sapore speciale, vista la storia che la quinta stagione racconta. Prima di ritrovare gli episodi su Netflix, però, servirà la post-produzione, una fase che può allungare o accorciare l’attesa.

Francesca e Michaela, la nuova coppia al centro della storia

A dare il volto alle due donne sono Hannah Dodd e Masali Baduza, e il nuovo capitolo adatta il romanzo di Julia Quinn When He Was Wicked. Dopo la scomparsa del marito, Francesca si ritrova a ripensare al proprio futuro sentimentale: l’arrivo di Michaela manda all’aria i progetti che aveva in mente e apre una vicenda tutt’altro che lineare.

La loro relazione è tra gli sviluppi più attesi, anche perché allarga il discorso sull’identità, sul desiderio e sulle regole sociali dell’Inghilterra Regency.

Il franchise ha già un futuro segnato oltre la quinta stagione: Netflix ha rinnovato Bridgerton per una sesta, la cui writers’ room sta lavorando alla storia d’amore tra Eloise, interpretata da Claudia Jessie, e Sir Philip. È in sviluppo anche un prequel dedicato a Violet Bridgerton.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI